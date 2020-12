PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Caroline Savoy et son fils George Nicheli s’occupent des livraisons dans Outremont. Il est derrière le volant et elle va déposer les plats chez les bénéficiaires. « On a commencé au mois de mars, au début de la pandémie, explique Mme Savoy. On le fait tous les jeudis maintenant. » Habituée du bénévolat, la dame voulait s’investir durant les temps difficiles qu’annonçait la COVID-19. « En voyant tout ce qui se passait dans les CHSLD, je voulais vraiment aider », dit quant à lui son fils de 22 ans.