Quatre jeux qui mettront de l’ambiance dans un party, même si les joueurs sont en nombre limité.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Stéphanie Morin

La Presse

Panache !

Petit frère de L’Osti d’jeu, Panache ! n’a rien à envier à son populaire et grivois frangin. En fait, il s’en affranchit en raffinant le concept où l’on est appelé à compléter une phrase en choisissant parmi des cartes de mots loufoques que l’on a en mains. Dans Panache !, on en ajoute une couche en bonifiant sa phrase avec des autocollants « niaiseux » que l’on colle directement sur la carte. Et ça marche, du moins si l’on se fie aux fous rires spontanés déclenchés autour de la table. « Les phrases qui ont le plus de sens ne sont pas celles qui sont les plus drôles, j’ai perdu quelques points à cause de ça », a reconnu notre préado. Affirmation aussitôt corroborée par son jeune frère : « C’est vraiment, vraiment drôle, surtout quand ça n’a aucun rapport ! »

Nombre de joueurs : 3 et plus

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Auteurs : Marie-Ève Lupien et Joël Gagnon

Éditeur : Randolph

Prix : 29,99 $

Dekalko

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dekalko

Jeu de dessin original où le talent artistique est facultatif, ou presque. Facile comme tout, il suffit de faire le décalque d’une image tirée au hasard parmi les 100 cartes recto verso. On doit ensuite décider de sacrifier les détails au profit de la vitesse dans l’espoir d’amasser plus de points. Mais attention, pas de point si personne n’arrive à deviner à quoi ressemble notre dessin ! On peut toutefois se reprendre en devinant les croquis des autres joueurs. Comme notre préado l’a bien remarqué, « parfois tu penses que tu as bien fait ton dessin, mais tu t’aperçois après coup que tu as oublié quelque chose et que ça ne ressemble finalement à rien ! ».

Nombre de joueurs : 3 à 6 Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Auteurs : Roberto Fraga et Sébastien Decad

Éditeur : Tiki Éditions/Dude Games

Prix : 29,99 $

J’te gage que

PHOTO FOURNIE PAR SCORPION MASQUÉ J’te gage que

Ce petit jeu québécois tout simple a conquis bien des cœurs depuis sa sortie en 2006, avec plus de 450 000 exemplaires vendus dans une dizaine de langues. Or voilà qu’il fait l’objet d’une réédition : nouveau format, nouvelles illustrations, mais surtout, nouveaux défis à relever. Car tout le plaisir est là : les joueurs doivent réaliser trois défis secrets au courant de la soirée, et ce, sans se faire démasquer. Il faut donc être subtil, ce qui n’est pas simple si la mission est de partager une recette de pets-de-sœur ou d’exécuter des mouvements de karaté ! Surtout, il faut garder l’œil ouvert pour découvrir les défis que les autres ont à accomplir. J’te gage que peut se jouer en famille de quatre personnes, mais aussi lors de partys virtuels.

Nombre de joueurs : 4 à 50 joueurs

Âge : 12 ans et plus

Durée : 2 h ou moins (durée recommandée)

Auteur : Christian Lemay

Éditeur : Scorpion masqué

Prix : 17 $

Perds pas ta paire de Noël

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS Perds pas ta paire de Noël

Ce jeu classique d’observation et de rapidité ne révolutionnera pas le genre, mais son thème de Noël est tout indiqué pour cette période de l’année ! La formule est simplissime : il faut se débarrasser au plus vite de ses cartes en formant des paires identiques (de bas dans le cas présent). Mais attention, certaines cartes spéciales viennent brouiller les pistes, comme le Foyer féroce, le Lutin coquin et, bien sûr, le père Noël. Un jeu de poche qui s’apprend en 30 secondes et où les enfants ont de bonnes chances de damer le pion aux parents.

Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs

Âge : 7 ans et plus

Durée : 10 minutes

Auteur : Simon LeBeau

Éditeur : Gladius

Prix : 20 $