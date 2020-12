Patrick Doucet et Sarah Dumouchel : 950 œuvres murales au compteur

L’idée a germé comme une façon de tuer le temps pendant le premier confinement. Mais encore aujourd’hui, Patrick Doucet et sa nièce Sarah Dumouchel, dont La Presse avait parlé en mai dernier, arpentent les rues et ruelles de Montréal pour immortaliser les œuvres murales et graffitis inspirants. Ils en comptent aujourd’hui plus de 950 à leur collection, autant d’occasions, selon eux, de voir le beau dans une ville dont la beauté est souvent contestée.