Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Éric Clément

La Presse

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Marie Allard

La Presse

Activités : Cardio Plein Air pour tous

Le temps des Fêtes ne ressemblera à aucun autre cette année, mais il faudra quand même faire des activités physiques pour garder la forme ! Cardio Plein Air propose des entraînements gratuits à faire seul, en couple ou en famille, chez soi, du 21 décembre au 3 janvier. Avec 65 heures d’entraînement en direct sur la plateforme Zoom et deux entraînements audio de type balado. De quoi garder toute la famille en bonne santé.

> Inscrivez-vous sur le site de Cardio Plein Air

En famille : bricoler avec Alice et Simone

PHOTO FOURNIE PAR ALICE ET SIMONE La nouvelle boîte à bricoles d’Alice et Simone : une belle idée d’activité durant les Fêtes.

La marque de vêtements et accessoires pour enfants Alice et Simone ajoute une corde à son arc avec ses nouvelles boîtes à bricoles, une belle idée pour désennuyer les petits qui seront pris à la maison jusqu’au 11 janvier. Isabelle Deslauriers, designer et idéatrice du projet, a imaginé ses boîtes en regardant ses enfants Alice, Simone et Charles grandir, et les a créées en collaboration avec l’artiste locale Carolyne Cloutier. Offertes en formule mensuelle ou abonnement (3, 6 ou 12 mois), une boîte contient quatre bricolages aux niveaux de difficulté différents, qui prennent chacun entre 30 minutes et 2 heures à fabriquer. Elle contient tout le matériel nécessaire, sauf une colle, des ciseaux et une règle, qu’il faut avoir à la maison. Les bricolages peuvent être réalisés de façon autonome dès 9 ans, et les enfants âgés de 5 à 8 ans pourront également s’y adonner, avec l’aide d’un grand. Au fil des mois, on promet d’explorer différents modes d’expression et types d’arts, alors que, grâce à une fiche-conseil incluse dans la boîte expliquant où trouver le matériel, les différents bricolages sont faciles à reproduire, encore et encore. Commandez d’ici le 20 décembre à minuit pour recevoir votre boîte du mois de décembre.

Prix : à partir de 46,95 $ pour une boîte mensuelle et jusqu’à 475 $ pour un abonnement d’un an.

> Consultez le site Alice et Simone

Recettes : nourrir le corps, l’âme et l’esprit avec Strøm

PHOTO FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE La cuisine nordique – recettes pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit, un nouveau livre de recettes par le Strøm spa nordique.

PHOTO BIANCA DES JARDINS FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE Une photogénique assiette de gâteau carottes et panais.

PHOTO BIANCA DES JARDINS FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE Le chef exécutif du Strøm spa nordique, Raphaël Podlasiewicz, présente plusieurs des recettes qu’il sert aux tables des spas.

PHOTO BIANCA DES JARDINS FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE La pomme de terre Hasselback, une recette inspirée de la cuisine scandinave

PHOTO BIANCA DES JARDINS FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE Le vin chaud scandinave 1 /5









Le Strøm spa nordique vient de publier son tout premier livre de recettes, en collaboration avec son talentueux chef exécutif Raphaël Podlasiewicz. S’inspirant de la cuisine nordique, dont la muse est la « nature », écrit-il en introduction du livre, et travaillant avec des produits du terroir boréal québécois, le chef y fait partager des recettes tirées des tables des restaurants Nord et du café Fika, établis dans les quatre succursales du Strøm de la province. En tout, c’est 52 recettes pour nourrir le corps, mais aussi l’âme et l’esprit, qui sont au menu. Une façon inspirée de découvrir les trésors souvent méconnus issus du territoire boréal québécois comme le thé du Labrador, les fruits nordiques et les pousses de sapin baumier, ainsi que des recettes traditionnelles inspirées de pays de la Scandinavie comme le Glögg, un vin chaud aux épices, ou les fameux sandwiches Smørrebrød sur tranche de pain de seigle. Au fil des pages, on découvre également la philosophie d’alimentation pleine conscience et celle de se nourrir en suivant le rythme des saisons.

La cuisine nordique – Recettes pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit, 34 $, offert dans les Strøm spa nordique et sur la boutique en ligne.

> Consultez le site du Strøm spa

Exercice : bouger gratuitement avec l’UQAM

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN DE YOUTUBE Plus de 150 cours sont accessibles en ligne, tout à fait gratuitement, dans plusieurs disciplines sportives, dont le yoga.

Afin d’encourager les gens confinés à bouger durant les vacances des Fêtes, le Centre sportif de l’UQAM rend accessible jusqu’au 13 janvier sa chaîne YouTube, normalement réservée à la communauté étudiante. Plus de 150 cours sont accessibles en ligne, tout à fait gratuitement, dans plusieurs disciplines sportives : yoga, pilates, sports de combat, conditionnement physique, ainsi que des séances de méditation guidée. Ces activités virtuelles, conçues pour tous les niveaux de forme physique et pensées pour être effectuées dans de petits espaces et sans nécessiter de matériel particulier, sont toutes animées par des professionnels de l’entraînement, sous la supervision de kinésiologues du Centre sportif.

> Visionnez les vidéos

Littérature jeunesse : choisir ses valeurs

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Tu es le jardinier de ton cœur ou le secret du bonheur, texte d’Olivier Clerc, illustrations de Gaia Bordicchia, collection Père Castor, Éditions Flammarion. Dès 3 ans.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Tu es le jardinier de ton cœur ou le secret du bonheur, texte d’Olivier Clerc, illustrations de Gaia Bordicchia, collection Père Castor, Éditions Flammarion. 1 /2



Ronald fait croire à Pompon qu’un ogre rôde dans la forêt. Effrayé, le lapin croit entendre toutes sortes de créatures en rentrant chez lui. Quand sa maman lui explique que les ogres n’existent pas, Pompon comprend que c’est sa peur qui a fait pousser « cette graine de mensonge ». Très réussi, cet album met (avec bienveillance) les enfants en garde contre ce qu’on leur raconte. C’est essentiel, en cette époque marquée par la désinformation.

Tu es le jardinier de ton cœur ou le secret du bonheur, texte d’Olivier Clerc, illustrations de Gaia Bordicchia, collection Père Castor, Éditions Flammarion. Dès 3 ans.