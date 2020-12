PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Sara-Jade, Oriane et Charlotte étaient bien concentrées au passage de La Presse, la semaine dernière. « Je suis triste pour les personnes âgées qui vivent seules… bien, pas seules, mais avec d’autres personnes âgées, a dit Oriane (au centre). J’espère qu’elles vont passer un beau temps des Fêtes et une joyeuse année. » Charlotte (à droite) a parlé de son arrière-grand-mère de 101 ans qui vit en France et qu’elle appelle « bonne maman ». « Elle est très gentille et elle a une très bonne mémoire », a précisé la fillette.