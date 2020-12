Guerrières

Lutter pour plus grand que soi

On naît avec ce qu’il faut de vitalité pour le devenir, mais c’est souvent dans l’adversité et par nécessité qu’on le devient. Guerrières : c’est le titre du documentaire porté par Ingrid Falaise, et présenté ce mercredi sur les ondes de Canal Vie. C’est aussi le mot puissant choisi pour décrire cinq femmes qui, avec courage et détermination, mènent chacune leur combat pour que la justice et la dignité soient rendues.