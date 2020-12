Les résidants de Parc-Extension et ceux d’Outremont et des environs sont invités cette année à participer à un projet d’aide alimentaire original. Le concept ? Les familles qui souhaitent offrir préparent une « boîte à surprises », dans laquelle elles mettent la recette d’un de leurs plats préférés, les ingrédients non périssables nécessaires pour la réaliser et une lettre décrivant un moment de célébration mémorable pour elles. Les boîtes seront ensuite remises à des gens dans le besoin vivant dans l’autre quartier.

Bref, l’échange ne se fait pas à sens unique : les deux quartiers donnent, les deux quartiers reçoivent.

« On entend toujours des clichés sur ces deux quartiers. Parc-Extension, le quartier pauvre d’immigrants. Outremont, le quartier des gens riches. Mais on sait qu’il y a des personnes dans le besoin de part et d’autre », souligne Eve Torres, coordonnatrice de la Table de quartier pour Parc-Extension, rencontrée mardi dans les locaux de l’organisme, avenue du Parc.

« On a rencontré des bénéficiaires ici à Outremont qui n’ont pas plus de 30 $ par semaine pour manger », souligne pour sa part Rehab El Mezeini, chargée de projets pour le Réseau d’entraide COVID-19 d’Outremont. « Il y a des besoins. Et il y a aussi des besoins pour l’âme, d’être accompagné par quelqu’un qui te parle, qui prend soin de toi. »

C’est lors d’un remue-méninges que des membres des deux organismes en sont venus à cette idée d’échange, qu’ils ont nommée « Ensemble entre voisins ». La première journée de collecte avait lieu mardi. La seconde est prévue le mardi 8 décembre. Les deux organismes, qui ont fait de la publicité sur les réseaux sociaux, s’attendent à récolter entre 20 et 30 boîtes chacun (ou plus, sait-on jamais).

« Avec ce projet d’échange, on donne à tout le monde la possibilité d’offrir, et c’est ça qui est le fun », souligne Eve Torres, de la Table de quartier pour Parc-Extension. Au printemps, cette dernière allait distribuer bénévolement des repas aux gens du quartier appauvris par la pandémie. Certains d’entre eux tenaient mordicus à donner quelques dollars à l’organisme qui leur venait en aide.

C’est cet aspect dignité qu’on ne met pas souvent de l’avant. Eve Torres

Mardi matin, dans Outremont, Rehab El Mezeini attendait les boîtes sur son perron, rue Stuart. Lors du passage de La Presse, en matinée, une seule personne est passée : David DesBaillets, bénévole pour l’organisme. Dans sa boîte, le végétarien avait mis les ingrédients nécessaires pour préparer une salade de pois chiches : des boîtes de pois chiches, de l’huile d’olive, une bouteille de jus de citron, une autre de piments rouges, des oignons, de l’ail. « J’ai mis mon courriel si jamais la personne qui recevra la boîte est intéressée à avoir un ami pour parler », a-t-il précisé.

Le Réseau d’entraide COVID-19 a été créé dans la foulée de la pandémie pour répondre aux besoins des résidants d’Outremont et des quartiers avoisinants. Les quelque 65 bénévoles actifs viennent surtout en aide aux aînés et aux personnes à mobilité réduite, pour faire leurs courses, les appeler, leur rendre des visites amicales ou même leur offrir des formations informatiques à domicile. « C’est un échange, souligne Astrid Arumae, fondatrice de l’organisme. Nous aussi, on en bénéficie. »

Pour la deuxième vague de la COVID-19, la Table de quartier pour Parc-Extension a engagé six agents de terrain qui vont de porte en porte pour encourager les résidants à se faire dépister en cas de symptômes et aussi pour savoir comment ils vont. Des paniers d’isolement (nourriture et produits de première nécessité) sont aussi remis aux résidants atteints de la COVID-19 qui doivent rester en quarantaine à la maison pendant 14 jours. « Il y a beaucoup d’intergénérationnels, des gens qui sont entassés dans des logements trop petits », note Eve Torres.

Les gens qui veulent préparer une boîte à surprises pourront la remettre le mardi 8 décembre, entre 10 h et 18 h, au 651, avenue Stuart (Outremont et les environs) ou au 6830, avenue du Parc, suites 537 et 538 (Parc-Extension). Soulignons que les deux organismes recevront avec plaisir les boîtes des gens qui n’habitent pas les quartiers concernés.

