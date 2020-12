Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, prendre soin de vous ou vous gâter un peu. Car, après tout… on le mérite bien !

Décembre est enfin arrivé et pour ajouter un peu de fantaisie à cette fin d’année peu ordinaire, voici une nouvelle tradition à instaurer : la boîte magique de Noël. À l’instar du calendrier de l’avent, cette boîte apparaît le 1er décembre et contient chaque jour une surprise ou une activité à faire en famille. Marja Monette-Milette, alias la parfaite maman imparfaite, a créé ce concept il y a six ans. Elle dresse sur son site internet une liste exhaustive d’idées et de trucs pour remplir la boîte au quotidien.

Plusieurs sont toutes simples et gratuites : une balade en voiture pour regarder les décorations, un sachet de pop-corn pour annoncer une soirée cinéma ou un bricolage. Ça pourrait bien plaire à tous.

– Karyne Duplessis Piché, collaboration spéciale

