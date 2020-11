Belle idée que celle de l’Appui pour les proches aidants de revisiter le classique mais toujours aussi populaire jeu des 7 familles.

Valérie Simard

La Presse

Pour faire reconnaître le rôle des proches aidants, l’organisme a créé, avec le bédéiste Michel Rabagliati, sept familles autour desquelles gravitent un ou plusieurs de ces précieux proches. On y retrouve notamment Nadia, la fille de la famille Alami, qui s’occupe de son père schizophrène, ou Tess, de la famille Roy, chef d’entreprise et conjointe de Mayra, qu’elle accompagne dans ses traitements de chimiothérapie. Divers intervenants gravitent aussi autour des sept familles. Des personnages fictifs, mais basés sur des situations réelles fréquentes et des données statistiques. Près de 1,7 million de personnes sont des proches aidants au Québec. Mais selon l’Appui pour les proches aidants, elles ne se reconnaissent souvent pas comme telles et ne bénéficient ainsi pas du soutien qui leur est offert. Imprimé au Québec, le jeu est offert en version physique et en ligne, gratuitement. Les éditions physiques seront d’abord offertes à travers des concours en ligne et distribuées aux organismes et aux centres de soins. À compter du 5 décembre, les cartes seront aussi offertes en format PDF à télécharger.

> Consultez le site du jeu de l’Appui pour les proches aidants