The Rolling Pop-Up

Thérapie par les plantes (et la bouffe !)

Elle est spécialisée dans l’organisation d’évènements. Il est chef et traiteur. Ce sont des amoureux des plantes. Ensemble, Cynthia Polanco et Edouard Albert Archer ont lancé la caravane roulante The Rolling Pop-Up, afin d’apporter un peu de joie et de bonheur directement à votre porte !