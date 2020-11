Elle est spécialisée dans l’organisation d’évènements. Il est chef et traiteur. Ce sont des amoureux des plantes. Ensemble, Cynthia Polanco et Edouard Albert Archer ont lancé la caravane roulante The Rolling Pop-Up, afin d’apporter un peu de joie et de bonheur directement à votre porte !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Cynthia Polanco et Edouard Albert Archer se sont rencontrés il y a sept ans, lors d’un évènement. Ces deux personnalités à l’enthousiasme contagieux ont vite fait de devenir amis. Alors que la pandémie frappe de plein fouet le Québec, ils ont eu l’idée de « combiner leurs deux passions, soit la botanique et la gastronomie », explique Mme Polanco.

Leur concept est unique : une caravane roulante remplie de plantes en tous genres, mais aussi de petits plats préparés par les bons soins du chef, qui se rend à la rencontre des gens et distribue ainsi une bonne dose de réconfort. « On est fiers de dire qu’on est les seuls à faire ça au Canada. On le fait avec beaucoup d’amour, beaucoup de passion », ajoute Mme Polanco.

Du bonheur en livraison

The Rolling pop-up PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le chef Edouard Albert Archer offre un café à son client, Jacques LeBon Stevenson.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cynthia Polanco montre à un client sa sélection de plantes du jour.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les clients Franscica Scalia et Jacques LeBon Stevenson sélectionnent leur plante en compagnie de Cynthia Polanco.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Une grande variété de plantes prennent place dans la caravane roulante.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’expérience comprend également un repas du jour concocté par le chef Archer. 1 /5









« Le but est vraiment d’apporter du bonheur à la maison ! », résume Mme Polanco, alors que les gens composent avec anxiété et solitude, confinés à leur domicile. Il y a vraiment un côté chaleureux à l’expérience, car le chef Archer, qui est connu comme le « chef dansant », accueille les clients dès l’ouverture de la porte latérale de la caravane en exécutant des pas de danse sur de la musique entraînante. De quoi ajouter des sourires à votre journée !

Dans le respect des règles sanitaires – tout le monde porte des masques et respecte les distances, toute la caravane est désinfectée entre chaque rendez-vous et une seule personne ou bulle familiale à la fois peut y pénétrer –, le client se fait servir une boisson chaude et peut commencer son magasinage. « Les clients n’ont donc pas à se déplacer et subir le stress d’être dans un endroit avec des gens qu’ils ne connaissent pas », souligne la jeune femme.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM THE ROLLING POP-UP Sushis aux saveurs caribéennes et cactus de Noël. Un beau duo !

Le chef Archer a lancé il y a trois ans le Traiteur Archer, où il aime mettre de l’avant les saveurs des cuisines haïtienne et caribéenne. Chaque semaine, il concocte pour The Rolling Pop-Up des plats aux saveurs ensoleillées : sushis fusion, salade santé, pikliz haïtien, tarte à la citrouille, etc..

Des plantes pour tous les goûts

Les vedettes de l’expérience sont les superbes plantes qui se retrouvent dans la caravane, et qu’on peut magasiner sur place (ou réserver). « Chacune de nos plantes est choisie individuellement et avec amour pour donner la meilleure qualité à nos clients », explique Mme Polanco.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM THE ROLLING POP-UP Le jade pothos fait partie des espèces de plantes rares qui sont parfois proposées par The Rolling Pop-Up.

La caravane est vraiment le paradis pour les amoureux des plantes. On retrouve des variétés prisées, comme Monstera deliciosa ou Ficus lyrata, certaines moins communes (oiseaux du Paradis, olivier) et même plusieurs espèces rares, en quantité toujours très limitée, comme Spathifyllum bongo ou le jade pothos (Epipremnum aureum). « On met aussi l’accent sur les plantes purificatrices d’air, comme les gens sont enfermés à la maison, pour assurer un environnement sain », ajoute-t-elle.

Afin que les plantes soient entre bonnes mains, l’entreprise offre conseils et trucs sous forme d’une carte virtuelle envoyée dans les 72 heures après l’achat – arrosage, luminosité, rempotage – pour qu’elles puissent s’épanouir dans leur nouvelle demeure. Un service de rempotage est aussi proposé.

Envie de tenter l’expérience ? The Rolling Pop-Up est sur la route tous les dimanches. Pour réserver une visite, il suffit d’envoyer un message privé sur le compte Instagram de l’entreprise. L’expérience est proposée au coût de 100 $, et comprend l’animation, le déplacement dans l’île de Montréal (des frais de 25 $ ou plus sont demandés hors de ce secteur), une boisson chaude et le petit plat du jour du chef, ainsi qu’un crédit de 50 $ à dépenser en plantes ou au « Rolling Market » du chef, où sont proposés chaque semaine des jus santé, des tartes ou des confitures, par exemple.

