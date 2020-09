Agressions sexuelles

Des liens établis entre des séquelles psychologiques et physiques

(Montréal) Les séquelles psychologiques résultant d’une agression sexuelle sur les fillettes et les jeunes filles jouent un rôle dans l’apparition de problèmes de santé génitale et urinaire plus tard dans leur vie, souligne dans sa plus récente étude une chercheure de l’Université de Montréal (UdeM). Elle s’est penchée sur ce dur sujet, afin que ces jeunes victimes aient les meilleurs soins possible.