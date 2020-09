Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Reconnecter avec la nature, sans voiture

Les amoureux de la nature sans voiture seront heureux d’apprendre que la Navette Nature reprend du service, juste à temps pour la saison des couleurs. L’entreprise, une agence de voyages enregistrée qui offre un service de transport en autobus, à partir de Montréal, vers des destinations de plein air, avait dû interrompre ses activités en raison de la pandémie.

Toutes les fins de semaine, du 12 septembre au 11 octobre, la navette se rendra dans l’un des parcs nationaux suivants : Mont-Tremblant, Mont-Orford, Yamaska et Mont-Saint-Bruno. Le droit d’entrée au parc est inclus dans le prix du billet et, grâce à un partenariat avec la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), il est assuré que les clients de la Navette Nature pourront y accéder, leur nombre étant pris en compte dans le décompte quotidien tenu pour chaque site.

À bord de l’autobus, le port du masque sera obligatoire pour les 10 ans et plus. Le nombre de places a été réduit de 25 % et chaque cellule familiale aura sa propre banquette.

La cofondatrice de l’entreprise Catherine Lefebvre espère que la navette reprendra la route pour de bon. « Nous avons adopté des mesures strictes pour pouvoir redémarrer nos activités, affirme-t-elle. C’est dans les plans de continuer à l'hiver, mais on ne sait pas ce qui arrivera s’il y a une deuxième vague. Il y a eu beaucoup d’impondérables au cours des derniers mois. » En attendant, profitez !

— Valérie Simard, La Presse

> Consultez le site de la Navette Nature

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Bob le bobo, texte de Mélina Schoenborn, illustrations de Sandra Dumais, éditions La courte échelle

Becquer bobo

Bob est un petit bobo, tout rond et rouge. Personne ne veut être son ami. Jusqu’au jour où il rencontre un garçon tombé à vélo : Bob le bobo s’installe sur son genou. Après avoir été nettoyé avec une débarbouillette, ce cher Bob reçoit un joli pansement, chaud comme une couverture… Adorable, ce petit album permet de dédramatiser les blessures légères de l’enfance. À lire, pour soigner avec humour et amour.

— Marie Allard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Bob le bobo, texte de Mélina Schoenborn, illustrations de Sandra Dumais, éditions La courte échelle

Bob le bobo

Texte de Mélina Schoenborn

Illustrations de Sandra Dumais

Éditions La courte échelle

Dès 3 ans

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL THEIMER Festival du bonheur

Une édition hybride pour le Festival du bonheur

La deuxième édition du Festival du bonheur de Montréal, prévue du 17 au 22 mars dernier, mais annulée en raison de la pandémie, verra le jour sous une forme hybride (en ligne et en personne). L’évènement, organisé par l’organisme à but non lucratif Mtl la plus heureuse, se tiendra du 15 au 28 septembre. Au programme : des ateliers virtuels de cuisine syrienne et autochtone, pour les familles, animés par C’est moi le chef, l’exposition multidisciplinaire Katharsis à l’Espace Mushagalusa (métro Berri-UQAM), des ateliers d’écriture optimiste et une soirée littéraire sur le bonheur multiculturel, accompagnée par le son de la harpe. Une sélection de courts métrages, produits par Wapikoni, seront également diffusés sur Facebook, le 27 septembre à 19 h. Le lendemain, jeunes et moins jeunes discuteront de bonheur, sur Zoom, dans le cadre d’une activité intergénérationnelle organisée en partenariat avec le Collège international Sainte-Anne et les Journées de la paix. Toutes les activités sont gratuites. Certaines requièrent une inscription au préalable.

— Valérie Simard, La Presse

> Consultez la page du Festival du bonheur