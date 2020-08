Parlons porno, en toute sincérité

Parce que ça se passe à Montréal, parce qu’il en consomme comme tout le monde (ne niez pas, les chiffres sont là), et aussi parce qu’il a un jour espéré se faire payer pour des attouchements déplacés (son #moiaussi à lui), Jean-Marc Beausoleil publie ces jours-ci un livre inclassable, choc et divertissant, à la fois informatif et ludique, mais avant tout littéraire : Pornodyssée, dans une librairie près de chez vous dès mardi.