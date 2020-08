Fierté Montréal : des amoureux « two spirits » comme ambassadeurs

Anthony Johnson et le Dr James Makokis sont fiers d’être two spirits (êtres bispirituels), une expression utilisée pour qualifier les autochtones qui ne se conforment pas au concept binaire de genres. Près d’un an après avoir remporté The Amazing Race Canada et ouvert l’esprit de nombreux téléspectateurs, les amoureux figurent parmi les ambassadeurs de l’édition virtuelle de Fierté Montréal qui se tient jusqu’au 16 août.