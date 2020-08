Les aînés déconfinés

On a beaucoup parlé des aînés depuis le début de cette pandémie. Parce que malheureusement plus à risque, plus vulnérables, souvent plus isolés et, pour plusieurs, plus anxieux. Tous les aînés ? Loin de là. Depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs sortent, bougent et reprennent tranquillement leur vie d’avant. La parole à cette majorité silencieuse et néanmoins heureuse : les aînés déconfinés !