Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Yoga: se poser le 1er janvier

Parce que l’année passe souvent trop vite, profitez du premier jour de 2020 pour vous poser et définir vos intentions pour les mois à venir. C’est ce que propose Jennifer Maagendans, propriétaire du studio Luna Yoga dans le Vieux-Montréal, le 1er janvier, dans une classe de maître d’une durée de 2 heures 30. Pratique « détox » de yoga, méditation et journal de bord, établissement d’objectifs… De quoi démarrer la nouvelle année en toute clarté et pleine conscience.

Prix : 50 $ (45 $ si réservé avant le 26 décembre), aussi proposé en combo avec le mois de janvier illimité pour 108 $ (103 $ si réservé avant le 26 décembre)

> Consultez la page de l'événement

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Nouveauté: nouvelles passerelles aux Îles-de-Boucherville

PHOTO DOMINIC BOUDREAULT, FOURNIE PAR LA SEPAQ Le parc des Îles-de-Boucherville propose deux sentiers aux marcheurs, l’un de 7 km et l’autre de 5 km. Les traîneaux y sont permis.

« Avec les nouvelles passerelles qui ont été construites cette année au parc national des Îles-de-Boucherville, c’est le premier hiver où l’archipel est accessible au complet, ce qui permet d’aller explorer le décor hivernal comme ce n’était pas possible auparavant », indique Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la SEPAQ. Il est dorénavant possible de parcourir les îles de la Commune et aux Raisins, en plus de l’île Sainte-Marguerite. Même quand la neige est rare, la randonnée pédestre permet de faire le plein de nature. Le tout, juste à côté de Montréal.

> Obtenez d'avantage d'information

— Marie Allard, La Presse

Activité: La reine des neiges… au parc de la Yamaska

PHOTO FOURNIE PAR LA SEPAQ Le parc de la Yamaska présente une adaptation de La reine des neiges.

Écouter un conte en famille tout en profitant des joies de l’hiver ? Pourquoi pas ! Le parc de la Yamaska présente cette semaine une adaptation de La reine des neiges autour du feu. Les participants iront ensuite explorer le sentier de la rivière, illuminé pour l’activité. Accompagnés d’un guide pour une courte randonnée de 2 km, ils découvriront ainsi un cours d’eau qui ne gèle pas l’hiver et en apprendront davantage sur les animaux de la forêt. La présence d’Elsa, d’Anna et d’Olaf n’est toutefois pas garantie… Liquides chauds (café, chocolat chaud et tisane) et guimauves offerts sur place.

> Consultez la page de l'événement

Du 26 au 29 décembre, de 15 h 30 à 17 h 30

Activité gratuite, mais il faut payer les droits d’entrée du parc (8,75 $ + taxes, gratuit pour les 17 ans et moins)

— Marie-France-Lou Lemay, La Presse

Livre: ensemble, on va plus loin

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Ensemble, de Joanna Rzezak

La plupart des espèces animales choisissent de vivre en groupe. Pourquoi ? Les harengs forment des bancs pour réduire le risque de se faire dévorer par des prédateurs. Les flamants forment des couples grâce aux colonies. Les vipères se serrent les unes sur les autres dans des nœuds pour se réchauffer. À quelques jours de Noël, cet album de l’illustratrice parisienne d’origine polonaise Joanna Rzezak rappelle l’importance de la communauté.

Ensemble, de Joanna Rzezak, Actes Sud junior. Dès 6 ans.

— Marie Allard, La Presse