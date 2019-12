Demander réponse à nos questions à Google est un réflexe bien ancré. Qu’est-ce qui a turlupiné les Québécois au cours de la dernière année ?

Alexandre Vigneault

La Presse

Les pannes d’électricité, les élections fédérales et une question cruciale entre toutes : l’école est-elle fermée ou non ?

Les données de Google montrent aussi que, au pays du hockey, ce sont le spectaculaire panier de Kawhi Leonard des Raptors de Toronto (recherche la plus populaire de 2019 au Québec) et l’ascension fulgurante de la joueuse de tennis Bianca Andreescu (en cinquième position) qui ont retenu l’attention.

On ne s’étonne pas de voir que Game of Thrones a été la série la plus recherchée, mais un peu plus que Nicole Martin, disparue cette année, domine le tableau en musique.

Et si jamais vous cherchez de l’inspiration pour souper, faites comme tout le monde : demandez à Google une recette de… lasagne !