Donner des jeux de société en cadeau, c’est un peu comme s’acheter à soi-même des soirées de plaisir avec l’être qu’on a voulu gâter. Des plus loufoques aux plus sérieuses, voici quelques idées à considérer.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Combat de blagues

Les vidéos virales des gars et des filles qui tentent de ne pas rire en se racontant les meilleures et les pires blagues qu’ils connaissent sont nombreuses. Voilà que vous pouvez organiser le même genre de duels à la maison en lisant des blagues déjà préparées pour vous. Au total, plus de 520 blagues ont été créées pour la version « salée » pour adultes. Il existe aussi une version sucrée plus douce.

Jokes de papa, extension salée (ou sucrée), Randolph, 14,99 $ chaque version.

Apprentis improvisateurs

PHOTO FOURNIE PAR ÉDITIONS GLADIUS Improvise-moi ça

Si vous avez joué 1000 fois à tous vos jeux de société et que vous avez besoin de pimenter vos soirées entre amis, pourquoi ne pas tenter l’improvisation avec un jeu imaginé par l’humoriste Alex Perron. C’est simple : en équipe, vous pigez une carte, afin de découvrir une mise en situation loufoque qui servira de base à votre improvisation. Puis, vous vous lancez dans le vide… pour le meilleur et pour le pire.

Improvise-moi ça, Éditions Gladius, 16,99 $.

Les recherches les plus loufoques

PHOTO FOURNIE PAR BIG POTATO Les choses étranges que les humains recherchent

Saviez-vous que toutes vos recherches sur l’internet — même les plus étranges, les plus gênantes et les plus drôles — sont enregistrées ? Grâce aux résultats absolument stupéfiants qui ont été récoltés, un jeu a été créé. Il consiste à lire des débuts de phrases de recherche et à essayer de deviner la finale. Pour gagner, il suffit d’être le plus… humain possible.

Les choses étranges que les humains recherchent, Big Potato, 29,99 $.

Pour les éleveurs de dragons

IMAGE FOURNIE PAR LE FABRICANT Incubation

Combien de lecteurs de la saga Harry Potter ont rêvé de faire le métier de Charlie Weasley en devenant eux-mêmes éleveurs de dragons ? Vous pourrez vous approcher un peu plus de votre souhait en jouant à Incubation, un jeu qui consiste à devenir le meilleur éleveur de dragons. Vous devrez trouver des œufs, en prendre soin, les faire éclore et accumuler les points au passage.

Incubation, Synapses Games, 44,99 $.

Retourner dans le passé

PHOTO FOURNIE PAR REPOS PRODUCTION 7 Wonders Duel

Le jeu 7 Wonders Duel se joue uniquement à deux. Chaque joueur est responsable d’une civilisation de l’Antiquité. Il doit construire des bâtiments, fabriquer des merveilles, trouver des moyens de renforcer son armée et réaliser des découvertes scientifiques qui aideront sa communauté à se développer.

7 Wonders Duel, Repos Production, 39,99 $.

La course des maraîchers

PHOTO FOURNIE PAR RENEGADE GAMES STUDIOS Reykholt

Si vous avez le pouce vert, vous partez peut-être avec une longueur d’avance sur vos concurrents dans ce jeu qui consiste à cultiver des légumes, afin de devenir le cultivateur numéro 1 d’Islande ! Ici, tout est question du choix des légumes, du type d’installations et d’efficacité de récolte. À vos marques ! Prêts ? Plantez !

Reykholt, Renegade Games Studios, 74,99 $.