Livre : une invitation au voyage

Après avoir publié 10 tomes de leur coffret rempli de lettres d’amour, les Éditions Les Impatients proposent cette fois Mille mots de voyage, un recueil de près de 140 courts récits tantôt écrits, tantôt illustrés par des artistes, des personnalités publiques, des participants aux ateliers des Impatients et quelques élèves du primaire et du secondaire. Judith Lussier y raconte son premier voyage, à Cracovie, à une époque où l’internet n’avait pas encore rendu les villes « toutes pareilles », Marc Séguin, la dernière marche avec son chien Mira et France Beaudoin, le voyage le plus marquant de sa vie, d’où elle est revenue en déclarant à la douane qu’elle ramenait un enfant. Présent dans 11 villes au Québec, Les Impatients est un organisme qui aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale par le truchement de l’expression artistique. Tous les profits de la vente de cet ouvrage sont remis à l’organisme pour la poursuite de ses activités.

— Valérie Simard, La Presse

Mille mots de voyage, Collectif, Éditions Les Impatients

L’enfance dansante

On plonge dans l’enfance de la célèbre héroïne des bandes dessinées Lou dans cet album. Lou y raconte « une tradition géniale » que sa mère a inventée : la danse de la joie. C’est une cérémonie très libre. « On peut danser sur n’importe quelle musique… », dit Lou. « Du moment que ça fasse bouger les fesses ! », précise sa mère. Pleins de vie, les dessins donnent envie de danser sans contraintes, loin des miroirs.

— Marie Allard, La Presse

Danse de la joie !, collection Le petit monde de Lou !, de Julien Neel, éditions Glénat jeunesse. Dès 5 ans.

Évènement : de tout pour les véganes

La deuxième édition du Marché de Noël Végane a lieu samedi et dimanche, à la Maison du développement durable. Près de 40 exposants offriront des produits 100 % véganes, fabriqués sans exploitation animale. On retrouvera surtout des produits alimentaires : pâtés végés, pâtisseries et fauxmages, dont la plupart proviennent du Québec. Un kiosque à vins véganes, du vignoble Le Chat Botté, sera présent cette année. L’industrie de la beauté et de la mode, notamment des bijoux et accessoires véganes, des manteaux d’hiver (VEGAGOOZ de Boïda) et des chaussures (Etik & co), comptera aussi de nombreux exposants.

Le samedi 7 décembre, de 11 h à 18 h et le dimanche 8 décembre de 10 h à 17 h. Admission générale. Des billets VIP (à 9 $, qui donnent droit à une tuque végane) et des laissez-passer d’accès anticipé (4 $) donnent accès au site avant le public samedi et à des promotions et rabais exclusifs.

Activité : Mon pays, c’est l’hiver

Un après-midi familial, rempli de jeux et de partage d’idées pour s’amuser l’hiver. Voilà ce que propose La Cabane, un nouvel organisme à but non lucratif, avec l’évènement baptisé Mon pays, c’est l’hiver ! Petits et grands sont les bienvenus le dimanche 8 décembre, de 13 h à 16 h à Temps libre Mile End, au 5605, avenue de Gaspé, local 106. Des animations sont prévues pour les enfants. Évènement gratuit, contribution volontaire appréciée.

— Marie Allard, La Presse