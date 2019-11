Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Valérie Simard

La Presse

Marie Allard

La Presse

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Sorties

Plein air tout inclus

L’envie vous prend de faire un bain de nature, d’aller grimper une montagne ou de patiner sur les sentiers glacés du Domaine de la forêt perdue (qui ouvrira bientôt !) ? Mais vous n’avez pas de raquettes, pas de patins et encore moins de voiture ou d’amis qui daignent vous accompagner ? Kanyon, une jeune entreprise basée à Montréal, propose de vous y amener et elle s’occupe de tout.

Née il y a un peu plus d’un an du désir de rendre le plein air accessible, Kanyon offre des excursions en nature d’un à deux jours qui incluent le transport en minibus au départ de Montréal, souvent les repas ainsi que l’équipement et l’hébergement, au besoin. « On veut que ce soit non seulement plus simple, mais plus vert pour les gens de se rendre en nature en prenant l’autobus, en évitant d’acheter ou de louer un équipement qui va rester entreposé chez eux », remarque Félix Trudeau Geoffroy, président et cofondateur de Kanyon.

Organiser une sortie en plein air demande justement de l’organisation, et du temps, chose dont l’amateur de plein air urbain ne dispose pas nécessairement. Félix Trudeau Geoffroy cite un sondage mené l’an dernier pour le compte de Conservation de la nature Canada auprès de 2000 Canadiens. Bien que 87 % des répondants ont dit se sentir plus heureux, en meilleure santé et plus productifs lorsqu’ils étaient en contact avec la nature, 66 % ont dit passer moins de temps dans la nature aujourd’hui que dans leur jeunesse.

Les excursions de Kanyon – qui offre aussi des chèques-cadeaux pour la période des Fêtes – s’adressent aux adultes de tous les niveaux. Une initiation est offerte si nécessaire aux néophytes. Au programme cet hiver, notamment : des randonnées en raquettes avec nuitée en refuge ou non, de l’escalade de glace, du patin et une sortie mariant raquettes et microbrasserie. Selon l’excursion, les prix varient généralement de 50 $ à 400 $ par personne. De plus longs séjours, allant de trois à sept jours, devraient être offerts au cours des prochains mois.

Détentrice d’un permis d’agence de voyages, Kanyon possède aussi une accréditation de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade. Tous ses guides ont une certification de secouriste en région éloignée.

Jeux de société

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Presse a testé le jeu YoGaMe Zoo avec une enfant de 10 ans, qui a beaucoup aimé reproduire des postures de yoga simples.

Jeu québécois inspiré du yoga

C’est rare : YoGaMe est une collection de jeux fabriqués à 100 % au Québec. Créé par Myriam Roy, une passionnée de yoga, et son cousin Jean-Philippe Roy, concepteur de jeux, YoGaMe permet aux enfants de maintenir le lien qu’ils ont entre leur corps et leur esprit.

La Presse a testé le jeu YoGaMe Zoo avec une enfant de 10 ans, qui a beaucoup aimé reproduire des postures de yoga simples pour libérer des animaux. Bonus : les adultes peuvent aussi jouer pour libérer quelques tensions ou se contenter du rôle du maître du jeu, qui corrige les postures à l’aide d’affiches faciles à comprendre.

Deux autres jeux, YoGaMe ABC et YoGaMe Super Hero, sont offerts. Conçus pour les enfants de 5 à 10 ans, ces jeux coopératifs peuvent être utilisés en famille ou en grands groupes, par exemple dans les services de garde.

Lecture

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Tu peux réussir !, de Zapf, traduction de Sylvie Roberge, éditions Bayard Canada. Dès 4 ans.

Ode à la persévérance

Un petit porc-épic veut un épi de maïs. Comme ce serait délicieux… Il voit justement un plant de maïs, sur une île tout près. Seul problème : il ne sait pas nager. Comment atteindre son but ? En persévérant, en cherchant d’autres solutions, mais surtout en demandant l’aide des autres. Le porc-épic et les autres animaux créés par Zapf sont si expressifs qu’on ne peut qu’être touchés par leur quête.

Tu peux réussir !, de Zapf, traduction de Sylvie Roberge, éditions Bayard Canada. Dès 4 ans.

Événement

PHOTO FOURNIE PAR HUBERT CORMIER Hubert Cormier

Se faire du bien, une journée à la fois

Le 30 novembre, le nutritionniste Hubert Cormier accompagné de l’autrice et youtubeuse Ève Martel organisent « La journée qui fait du bien » au Centre Phi, un événement axé sur le bien-être, en compagnie de plusieurs personnalités québécoises. Conférences, table ronde, ateliers sur différents sujets comme l’alimentation, le bien-être, l’estime de soi ou l’environnement sont au programme, dans une approche de santé globale. Prix : 125 $, incluant un bar à yogourt et granola en matinée, une boîte à lunch santé et un sac-cadeaux.