Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Marie Allard

La Presse

Atelier

Fabriquer des cosmétiques

Apprendre à fabriquer baume à lèvres, crème hydratante et masque pour le visage à partir des ruches montréalaises, c’est tentant. Surtout quand on sait que 86 % des produits hydratants analysés récemment par Protégez-vous contenaient des ingrédients potentiellement néfastes pour la santé ou l’environnement. La coopérative de solidarité Miel Montréal propose un atelier de fabrication de cosmétiques de 13 h à 16 h, le samedi 16 novembre, à Montréal. Animé par Sarah Morneau-Paquette, herboriste et diplômée en science politique, cet après-midi de labeur permet de repartir avec des produits naturels et un cahier de recettes. — Marie Allard, La Presse

70 $ plus taxes pour les membres ; 80 $ plus taxes pour les non-membres

PHOTO JACINTHE MORIN, TIRÉE DU SITE INTERNET DES TRAPPEUSES Un atelier pour apprendre à créer de petites potions hivernales

Se préparer à l’hiver avec les plantes médicinales

L’hiver est presque là. Pour faire face aux rigueurs de la saison froide, Les Trappeuses, blogue qui s’est donné pour mission de démocratiser la fabrication de cosmétiques et de produits nettoyants maison, s’unissent à l’herboriste Clotilde du balai (Alexandra Zawadzki-Turcotte) pour présenter un atelier de petites potions hivernales. Le cours, d’une durée d’environ trois heures, comprend un survol des origines de la pratique de l’herboristerie et de certaines plantes hivernales ainsi que la fabrication d’un sirop immunitaire contre le rhume et un mélange d’infusion médicinale. Trois ateliers sont offerts, les 21, 22 et 23 novembre, mais seul celui du vendredi n’affiche pas encore complet. Ils se tiendront dans le nouveau local des Mauvaises herbes, la boutique en ligne des Trappeuses, dont l’adresse montréalaise sera dévoilée sous peu. — Valérie Simard, La Presse

60 $ par personne, matériel et ingrédients inclus

Exposition

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le Centre des sciences de Montréal présente une exposition sur le thème de la santé mentale

La santé mentale en vedette

Le Centre des sciences de Montréal présente une expo sur le thème de la santé mentale et de la santé physique jusqu’au 5 janvier. L’expo temporaire, baptisée La santé de la tête aux pieds, aborde les différents troubles de santé mentale ainsi que les traitements préconisés. Elle est déclinée en trois volets : Santé mentale, l’esprit ça compte !, qui fait état des progrès de nos connaissances ; Le match parfait : sport c. science, qui traite des bienfaits de la santé physique ; ainsi que Le studio pas de stress, qui vise à outiller les jeunes afin de réduire leur stress au quotidien. De plus, des collaborateurs spéciaux offrent des ateliers les samedis de novembre par l’Institut Douglas (le 9 novembre), les Impatients (le 16 novembre) et l’École nationale de cirque de Montréal (le 23 novembre) pour parler santé mentale. — Jean Siag, La Presse

Littérature jeunesse

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS COUP D’ŒIL La chauve-souris qui a peur du noir, texte de Valérie Gagné, illustrations de Sabrina Gendron, Les éditions Coup d’œil. Dès 4 ans.