C’est officiel : l’événement Souk MTL, jusqu’à maintenant connu sous le nom de souk@sat, déménage ses pénates dans le quartier Saint-Henri.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

L’événement qui se déroulait depuis 2003 dans l’espace de la Société des arts technologiques de Montréal se dirige dans un endroit plutôt méconnu, l’Édifice RCA de Saint-Henri, une bâtisse industrielle historique datant de 1908.

Ce changement permet aussi de régler un irritant majeur de l’événement : l’accès des enfants, qui seront désormais les bienvenus.

Comme à l’habitude, le marché créatif est l’occasion de découvrir ce qui se fait de plus original, d’avant-gardiste et d’excitant en rassemblant des artisans de divers domaines — du vêtement aux objets décoratifs en passant par l’illustration, l’alimentation et les bijoux.

Entrée gratuite. La 16e édition du Souk se tiendra du 28 novembre au 1er décembre.

> Découvrez les participants de cette édition : https://soukmtl.com/edition/2019-2/