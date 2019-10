Vous êtes à la dernière minute et n’avez toujours pas de costume pour votre party d’Halloween ? Pas de panique ! Si vous avez la fibre artistique, vous pouvez vous rabattre sur l’option d’un maquillage extravagant.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

En plus de vous éviter de dépenser pour du matériel qui ne servira souvent qu’une seule fois, cette option plus écologique vous permet d’utiliser ce que vous avez à portée de main et de réutiliser vos palettes colorées le reste de l’année… avec le coup de pinceau plus léger.

Besoin d’inspiration ? Voici cinq comptes Instagram qui vous en mettront plein la vue.

Du relief

Amateur d’effets 3D ? La Montréalaise Lola Bergaya est passée maître du pinceau dans l’art de l’illusion.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LOLA_BERGAYA

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LOLA_BERGAYA

Des yeux envoûtants

Vous voulez tout miser sur vos yeux ? Inspirez-vous du magnifique et minutieux travail de Tal Peleg.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @TAL_PELEG

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @TAL_PELEG

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @TAL_PELEG

Visage à deux faces

Vous êtes indécis entre deux personnages ? Voyez comment l’Américaine Lisa-Marie Murphy réalise ses moitié-moitié et autres maquillages démesurés.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LISAMARIE_MURPHY

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LISAMARIE_MURPHY

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LISAMARIE_MURPHY

Illusion d’optique

Molly Wareham, une jeune Anglaise de 21 ans, réalise des maquillages plus modestes, mais non moins réussis. Possiblement les plus faciles à reproduire de cette liste.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BEAUTYBYMOLS

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BEAUTYBYMOLS

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BEAUTYBYMOLS

Un peu de défi !

Le compte Instagram de Katie Butt est réellement fascinant. Ses œuvres sont certes difficiles à reproduire, mais ses vidéos explicatives aideront les plus convaincus et déterminés à y arriver.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @KATIEELIZABETHBUTT

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @KATIEELIZABETHBUTT