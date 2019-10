Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rublique... qui fait du bien !

Marie Allard

La Presse

Évènement

Méditer au spa

Le 1er novembre, le Spa Scandinave du Vieux-Montréal reçoit Sophie Maffolini, qui pratique et enseigne la méditation pleine conscience. Elle y guidera une séance le matin, dès 7 h 30. Les participants pourront ensuite profiter d’un smoothie et d’un accès de trois heures aux bains du spa (prix : 48 $). Ceux qui réserveront un forfait bains et massage à 9 h, 10 h 15 ou 11 h 30 pourront également entamer leur journée en méditant. Un vendredi qui s’annonce sous le signe du ressourcement !

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Pour que les petits dorment mieux

Tout petits, les enfants prennent des habitudes de sommeil qui les suivront – positivement ou négativement – toute leur vie. Il faut donc agir tôt pour s’assurer de bons dodos, selon Brigitte Langevin. Dans ce guide qui s’adresse aux parents d’enfants de moins de 5 ans, l’autrice donne des conseils pour que petits et grands apprivoisent le sommeil. Des cas précis (changement de lit, partage de la chambre, sommeil en voyage, lors de maladies) sont abordés. Comme souvent, il faut agir avec constance, persévérance et cohérence pour avoir une récompense – être bien reposé. — Marie Allard, La Presse

Sommeil – La boîte à outils, de Brigitte Langevin, éditions de Mortagne

Défi

Prendre soin de soi, aider les aidants

PHOTO FOURNIE PAR LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES Le défi Prendre soin, lancé par le Monastère des Augustines, aura lieu tout le mois de novembre.

Le Monastère des Augustines, à Québec, lance pour la seconde fois son défi Prendre soin, qui se tiendra tout le mois de novembre. Le concept : encourager les gens à se lancer un défi axé sur le mieux-être et non sur la performance. En s’inscrivant (individuellement ou en groupe), on choisit un des cinq défis proposés – Je médite, Je déconnecte du numérique, J’apprivoise le silence, Je bouge en pleine conscience, Je suis bienveillant – et on s’engage ainsi à l’intégrer à sa routine durant 30 jours, tout en se fixant un objectif de collecte de fonds. Tout l’argent récolté sera versé au programme de répit pour proches aidants, que le Monastère offre depuis 2015 et qui permet à des proches aidants de venir se ressourcer et prendre un peu de répit en ses murs. L’année dernière, l’initiative a permis à plus de 100 proches aidants d’en profiter. Les participants, quant à eux, ont accès gratuitement aux activités mouvement et ressourcement du Monastère, comme la marche méditative, durant tout le mois. — Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Émotions géantes