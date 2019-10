Amis noceurs, voici enfin arrivé le moment de la grande communion de la fête des morts. Comme à l’habitude, nombreux sont les endroits qui organisent d’effrayantes soirées thématiques en tous genres. Nos choix pour une Halloween épeurante et festive.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Aimer avoir peur

PHOTO FOURNIE PAR MALEFYCIA Malefycia est de retour pour une cinquième édition, pour gens avertis seulement.

Si avoir peur, c’est votre truc, et que rien n’est jamais trop gore, horrifiant ou dégueulasse, Malefycia est certainement pour vous. L’évènement, de retour pour une cinquième édition, a été pensé cette année autour des contes interdits, en fouillant le côté obscur et terrifiant des contes originaux derrière les contes de fées classiques de notre enfance. Au-delà de la maison hantée, l’expérience Malefycia est annoncée comme immersive, anxiogène, troublante et horrifique, une destination où les tabous sortent de l’ombre. Pour personnes averties seulement.

Jusqu’au 2 novembre, du vendredi au dimanche, party costumé le soir du 31 octobre.

Prix : 55 $.

Consultez le site de l'événement : http://malefycia.ca/

Plongée disco



PHOTO FOURNIE PAR JEAN-FRANÇOIS GERVAIS L’Auberge Saint-Gabriel deviendra l’espace d’une soirée le Motel Barbara Inn, alors que l’époque disco et les années 70 seront à l’honneur.

L’Auberge Saint-Gabriel fait toujours les choses en grand lorsqu’il est temps de célébrer des évènements, et leur party d’Halloween, Motel Barbara Inn, sous la direction artistique de Jean-François Gervais, ne fait pas exception. Les années 70 et l’époque disco seront à l’honneur, alors qu’on invite les gens à sortir leurs paillettes et à passer en mode analogique l’espace d’une soirée ! L’établissement sera méconnaissable, nous promet-on, transformé en immense motel de trois étages pouvant accueillir jusqu’à 1200 personnes, où « le libertinage n’est pas immoral et l’excès n’est pas un vice ». Trois pistes de danse et sept DJ pousseront les danseurs à se déhancher avec leur beat disco et house jusqu’aux petites heures et au-delà, car c’est ce soir-là qu’on recule l’heure. Sans aucun doute un des partys d’Halloween les plus gros et glam en ville.

Le 2 novembre dès 22 h. Prix : 20 $ en prévente, 35 $ à la porte.

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/507768113401949

L’Halloween selon SPASM

PHOTO ÉMILIE LAPOINTE, TIRÉE DU WEB Party Old School par SPASM

C’est devenu une tradition : le Festival SPASM, qui met de l’avant de cinéma insolite et de genre, conclut désormais ses éditions avec son party d’Halloween « Old School » au Club Soda, dont certains affirment qu’il est le meilleur en ville. Pas de chichis : c’est costume obligatoire pour tous, et cette édition 2019 propose un affrontement sur la piste de danse entre les années 80 (DJ Mathieu Beauséjour) et les années 90 (Alexander Ortiz de We Are Wolves). Revêtez vos habits de circonstance en vous inspirant des meilleurs films d’horreur de cette époque !

Demain, dès 21 h 30. Prix : 20 $ en prévente, 25 $ à la porte.

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/1173198616217020

Montréal, ville hantée

ILLUSTRATION FOURNIE PAR PLACE VILLE-MARIE L’évènement Si Montréal était hantée se tiendra à l’observatoire Ville-Marie le 26 octobre.

L’Observatoire 360 de la Place Ville-Marie s’allie avec l’organisme Montréal Hanté pour Si Montréal était hantée, un évènement qu’on promet empli de mystère et de frisson. Une visite guidée en compagnie d’un conteur professionnel vous fera découvrir les secrets les plus sombres de la métropole, parsemés d’histoires étranges et de phénomènes paranormaux, à travers des cimetières oubliés, hôpitaux abandonnés et autres ruines cachées. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Demain, de 17 h à 18 h. Prix : 19 $.

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/365945514287774

Horreur au cinéma

PHOTO TIRÉE D’IMDB Le Cinéma Moderne propose des soirées sous le signe de l’horreur pour l’Halloween.

Le Cinéma Moderne vire totalement Halloween avec des projections consacrées à des classiques de films d’horreur : Night of the Living Dead (les 30 et 31 octobre, 21 h 30) et Candyman (1er novembre, 21 h 30), présentés dans le cadre de la série M : les Maudits, qui permet de voir sur grand écran des incontournables de l’horreur et du fantastique. Ces projections seront suivies, à 23 h, de soirées gratuites consacrées aux courts métrages, en collaboration avec H264 Distribution, où on promet 90 minutes d’épouvante. On ne boude pas son plaisir en revêtant son plus beau costume pour l’occasion, et on en profite pour essayer au bar de l’endroit le cocktail spécial Night of the Drinking Dead.

Prix : 11,50 $ par billet.

Consultez le site de l’événement : http://www.cinemamoderne.com/series/details/halloween-au-cinema-moderne/

En rafale

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Le soir du 31 octobre, La Voûte se transforme en clinique de chirurgie esthétique…

Les partys d’Halloween ne manquent pas la semaine prochaine. La Voûte organise un grand Bal du 31 et se transforme en clinique de chirurgie esthétique, invitant les gens à découvrir leurs services particuliers en transformation corporelle (indice : il y aura du sang !). Prix : 45 $ (21 ans et plus).

Le Snowbird Tiki Bar propose de son côté une amusante thématique Tiki Zombie (1er novembre, entrée gratuite), alors que le Nacho Libre rigole en organisant le concours du pire costume d’Halloween, prix à la clé (1er novembre, entrée gratuite).

Du côté du Flyjin, la ruelle décorée est toujours une attraction, alors qu’à l’intérieur, le bar se transformera en maison du rire (funhouse) révélant un monde des merveilles scintillant et tordu où règnent les clowns, les toutous et autres amusements de fête foraine (du 31 octobre au 2 novembre).