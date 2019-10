J’ai réalisé que le terme “masculinité toxique” n’était pas la meilleure façon de parler du problème et de rejoindre les hommes à qui je veux d’abord m’adresser. Alors j’ai rayé ce terme de mon livre. Si Sheryl Sandberg avait intitulé son livre How to Work on Toxic Feminity plutôt que Lean In, je ne pense pas qu’il serait devenu un best-seller. Moi, je veux que les hommes achètent mon livre. Je ne veux pas que seules les femmes et les féministes qui connaissent déjà le problème me lisent.