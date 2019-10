Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien!

LE BIEN-ÊTRE PAR LA MUSIQUE

Harpiste avec l’Orchestre Métropolitain et collaboratrice du spa Bota Bota, Annabelle Renzo s’intéresse au lien entre la musique et le bien-être. Elle vient d’ouvrir un espace multifonctionnel baptisé Sérénité Sonore où seront entre autres proposées des expériences musicales et thérapeutiques comme des « massages vibroacoustiques » (c’est-à-dire sur un matelas avec haut-parleurs intégrés), des séances de yoga et harpe, ainsi que des Concerts lunaires, où la musique s’aligne avec la pleine lune pour des soirées pensées par un guide de méditation, une astrologue ou un psychothérapeute. Le cœur de Sérénité Sonore est son « loft suspendu », une salle pouvant accueillir de 25 à 40 personnes munies de 25 chaises suspendues, où seront présentés des concerts douillets – Karen Young en décembre et de la harpe, bien entendu. Une série appelée Doudou Sonore, destinée aux jeunes enfants et à leurs parents, sera lancée au début de 2020. — Alexandre Vigneault, La Presse

VIVRE ENSEMBLE POUR LE BONHEUR AU TRAVAIL

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @HAPPYMOMENTSEXPERIENCE Boîtes de cartes de questions et de défis Happy Moments

Quelques rabat-joie lèveront sûrement les yeux au ciel à propos du concept Happy Moments. Il s’agit de boîtes contenant des cartes de questions et des cartes de défis conçues avec des stratégies de ressources humaines, de développement personnel, de coaching et de programmation neurolinguistique. La créatrice, Sophie Brochu, est une ancienne gestionnaire des ressources humaines dans le domaine de l’hôtellerie. Elle a décidé qu’il était grand temps que les entreprises travaillent sur l’indice de bonheur de leurs employés et sur la cohésion de leurs équipes. L’idée est de « déclencher des expériences d’équipe rassembleuses, valorisantes et motivantes ». La collection « Au travail » compte les éditions « Bienvenue dans l’équipe » et « Bonheur au travail ». Il existe aussi une collection « À la maison », dans laquelle on trouve, pour l’instant, l’édition « Joyeux anniversaire ». Pourquoi ne pas offrir en cadeau des anecdotes cocasses, des souvenirs touchants ou des compliments ? — Ève Dumas, La Presse

LIVRE VIVE L’AMITIÉ

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

On est obligé de traiter tout le monde avec respect. Mais on n’est jamais forcé d’être ami avec quelqu’un ! Tout de même, avoir des amis, c’est génial. Mais que faire si la timidité de notre enfant éloigne les amis ? Comment réagir quand un enfant dit : « Si tu ne me donnes pas ta compote, je ne serai plus ton copain ? » Rempli d’exercices pratiques et ludiques pour les enfants (en plus d’une section adressée aux parents), ce cahier permet de trouver les bonnes façons de remplir son réservoir d’amitié. — Marie Allard, La Presse

L’amitié. Comment se faire des copains et les garder.

Textes de Margot Fried-Filliozat et d’Isabelle Filliozat, illustrations d’Éric Veillé, collection Les cahiers Filliozat, éditions Nathan.

Dès 5 ans.

ENCORE PLUS DE NOIX DANS VOTRE LAIT

PHOTO FORNIE PAR DOSE Les différents laits végétaux de Dose

Nul doute, les laits végétaux ont la cote. Le choix ne manque pas sur les tablettes, mais un coup d’œil aux longues listes d’ingrédients montre que plusieurs laits de noix contiennent des additifs et gommes artificielles utilisés pour épaissir le lait et prolonger sa durée de vie. L’entreprise Dose, connue comme l’une des pionnières du jus frais pressé au Québec, s’est donné comme mission de réinventer les laits de noix, un processus qui a nécessité deux ans de recherche et développement. Résultat, lancé le printemps dernier : des laits pressés à froid à partir de noix entières et fabriqués au Canada, qui contiennent cinq fois plus de noix que les marques commerciales, et concoctés avec une très courte liste d’ingrédients naturels : des noix, du sirop d’érable, des fibres d’acacia, du sel marin. La texture des laits Nuthing Else est crémeuse, légèrement granuleuse, comme lorsqu’on se fait un lait de noix à la maison. Certains devront s’habituer à cette texture plus « brute », mais pour notre part, on a vraiment adoré le goût des laits testés et leur onctuosité. Aux laits d’amande et de noix de cajou s’ajoutent d’autres déclinaisons délicieusement gourmandes, comme le matcha latté, le choco-latté, le cold-brew et le choco-banane. De quoi égayer vos matins ! — Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Prix : à partir de 6 $ la bouteille, offert en ligne, chez IGA, Rachelle-Béry, Avril, Loblaws et Provigo

