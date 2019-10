Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Pour la maison : effluves d’automne

Impossible de faire du déni plus longtemps : l’automne est là. Et plutôt que de bouder, on le célèbre en embaumant la maison d’odeurs réconfortantes propices au cocooning et à la détente. Gourmandes et épicées, les nouvelles chandelles Citrouille Chaï par Nest Fragrances sont parfaites pour la saison automnale. Allumez-les pour vous plonger dans une ambiance chaleureuse, enveloppée par les effluves de citrouille sauvage, thé chaï, cardamome, gingembre et cannelle. Aussi proposé en version diffuseur.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Prix : à partir de 23 $, offert en ligne sur Sephora

Jeu libre : dehors, tous !

PHOTO FOURNIE PAR LE JOUR DE LA TERRE CANADA Un terrain d'aventure éphémère attend les enfants demain au parc Maisonneuve.

On le sait : les enfants ne passent pas assez de temps dehors, à jouer librement, s’entend. Parce que non, le jeu libre, ça n’est pas un match de soccer organisé. Encore moins un tournoi de hockey. Pour sensibiliser les familles à l’importance de cette liberté à portée de tous, le Jour de la Terre Canada et Kamik vous invitent demain, dès 10 h 30, au parc Maisonneuve, à profiter d’un terrain dit « d’aventure éphémère ». Des pneus, des cordes et autres objets de cuisine recyclés seront mis à la disposition des enfants qui seront libres, ensuite, d’en faire ce que bon leur semblera. Certes, l’activité est un peu organisée. On en convient. Mais saluons tout de même l’initiative, supervisée par l’organisme communautaire Le lion et la souris.

— Silvia Galipeau, La Presse

Dimanche 6 octobre (remis au 20 octobre en cas de pluie), de 10 h 30 à 16 h 30

Livre : un souvenir heureux

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Le livre des souvenirs

En juillet 2014, les parents de Lisa Kroon sont morts dans l’écrasement de l’avion qui les transportait. Jusque tard dans la nuit, la jeune femme de 23 ans est restée dans le jardin de la maison de ses parents, à parler avec de la famille et des amis. Les souvenirs échangés ce soir-là lui ont par la suite manqué.

C’est pourquoi Lisa Kroon a conçu Le livre des souvenirs. Le concept est simple : il s’agit d’un cahier, à faire circuler parmi les parents et amis d’un défunt, afin que chacun note comment il en a fait la connaissance, des anecdotes amusantes, ce qui lui manquera du disparu, etc. Pour mieux vivre le deuil.

— Marie Allard, La Presse

Le Livre des souvenirs, de Lisa Kroon, avec des poèmes de Toon Hermans et d’Ida Gerhardt, traduction de Valérie Vernimmen, illustré par Maartje van den Noort, Les Éditions de l’Homme

Maternité : Une balado pour jeunes mamans

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM CAFÉ FROID PODCAST Le podcast Café froid aborde les thèmes de la maternité et de la famille.

Une baladodiffusion qui porte comme nom Café froid ? Voilà qui risque d’interpeller certaines jeunes mamans… et en effet, c’est bien d’elles qu’il est question. Initiative d’Ingrid Murret-Labarthe, fondatrice de la boutique en ligne Le monde est tout-petit, la balado aborde des thèmes liés à la maternité, au moyen d’interviews avec celles qui l’expérimentent. Jusqu’à présent, les trois premiers épisodes ont été consacrés à Dominique, des Belles combines, mère de cinq enfants, Émilie, du populaire compte Instagram Brook and Peony, maman solo d’une petite fille de 3 ans, et Joanna, au sujet de l’accouchement naturel. D’autres épisodes suivront toutes les trois ou quatre semaines. À écouter en dégustant un bon café… chaud, idéalement !

— Sophie Ouimet, La Presse