Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Du yoga athlétique chez Locomotion

Depuis son ouverture en 2007, et particulièrement depuis que l’endroit a pris un virage en misant davantage sur l’expérience, le suivi personnalisé et les cours en petits groupes, le studio Locomotion s’est imposé comme un des centres d’entraînement incontournables dans le quartier Rosemont et au-delà. Ici, on met l’accent sur deux types d’entraînements : la boxe et l’ATH (pour entraînement athlétique – strength and conditioning en anglais). À cela s’ajoute depuis début septembre un tout nouveau volet, celui du yoga dit athlétique. Nous l’avons testé la semaine dernière.

Les cours, qui peuvent accueillir 18 personnes, se déroulent dans un nouvel espace rénové de Locomotion. Très moderne avec ses murs noirs, le design est signé par Lovasi et le design graphique, par Bang Bang, alors que le système de son et lumière a été réalisé par Moog. Si les adeptes du yoga ne seront pas déstabilisés par ces classes, ceux qui ne connaissent pas déjà les termes et postures ou qui sont moins attirés par le côté plus introspectif de cette pratique millénaire y trouveront aussi leur compte.

En effet, on laisse de côté méditation, chants ou termes en sanskrit pour se concentrer sur le côté plus athlétique du yoga, avec de la musique entraînante. Fait non négligeable, la salle est chauffée, mais avec un système de lumière infrarouge à 32 °C, qui réchauffe directement la peau, plutôt que l’air ambiant, pour davantage de confort. Nous avons bien aimé cette chaleur douce qui permet d’échauffer rapidement les muscles sans pour autant faire suer à grosses gouttes.

Alors, à quoi s’attendre ? À plusieurs enchaînements de yoga de type vinyasa – dont les variations de salutations au soleil –, à certaines postures d’équilibre qui travaillent la souplesse et l’ouverture des hanches, le tout entrecoupé de mouvements inspirés de l’entraînement ATH, dont beaucoup de travail abdominal et de stabilisation (bonjour, les planches !). En une heure, on active la majorité des parties du corps, dans un cours au degré de difficulté moyen, qui plaira à ceux qui cherchent à se dépasser, mais aussi à ceux qui veulent se remettre en forme.



— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Bricoler « en mou »

PHOTO FOURNIE PAR GENEVIÈVE JETTÉ Geneviève Jetté, fondatrice de La Récréation à Joliette, a eu l’idée d’offrir des ateliers de bricolage pour adultes « en mou ».

La Récréation, c’est un blogue sur la famille, des conférences, une boutique en ligne et, depuis un peu plus d’un mois, un espace à Joliette. Avec l’automne qui s’installe doucement, sa fondatrice, Geneviève Jetté, a eu l’idée d’offrir des ateliers de bricolage pour adultes « en mou ». « Quand j’ai voulu ouvrir l’Espace, j’avais comme petit rêve de faire des moments de bricolage entre adultes, une petite pause pour prendre soin de soi, décorer sa maison, passer du temps entre filles, boire du café et du thé qui goûtent l’automne. Décrocher sans culpabiliser, quoi ! », raconte la mère de trois enfants. Amoureuse de l’automne, elle propose donc un atelier de bricolage sur ce thème, fort accessible, puisqu’il n’est pas nécessaire d’être très manuelle pour réaliser les projets proposés (centre de table, guirlande, etc.). Apportez votre jeté et vos pantoufles !



— Valérie Simard, La Presse

36 $ par atelier. Trois plages horaires offertes, les 5, 6 et 11 octobre

Retraite de yoga dans le parc de la Yamaska

PHOTO FOURNIE PAR POP SPIRIT Pop Spirit organise une retraite d’automne au parc national de la Yamaska, dans les Cantons-de-l’Est, du 18 au 20 octobre. La planche à pagaie sur le réservoir Choinière est l’une des activités au menu.

Cette année, Pop Spirit organise sa retraite d’automne au parc national de la Yamaska, dans les Cantons-de-l’Est. Du 18 au 20 octobre, les participants sont invités à un week-end en forêt pour se ressourcer. Au menu : yoga extérieur et planche à pagaie sur le réservoir Choinière, accompagnés d’un souper en plein air aux saveurs locales, de feux de joie et de divers ateliers. L’hébergement se fera dans les chalets « Nature » du parc, qui peuvent accueillir trois ou quatre personnes chacun. La retraite se détaille 350 $ en solo, 650 $ en duo ou 1200 $ pour quatre personnes. Faites vite, il n’y a que 12 places.



— Sophie Ouimet, La Presse

Pour apprivoiser les colocataires dragons

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Y’a de la visite !, texte d’Isabelle Goupil, illustrations de Julie Miville, éditions Les Jaseurs bohèmes

Un dragon est venu visiter un garçon et sa mère. Malappris, le dragon, est si capricieux que la maman ne peut plus travailler. Elle dort quand elle peut, parfois peu, parfois beaucoup. Au bout d’un moment, le dragon se sent chez lui à la maison et il ne lâche plus ses occupants. Même quand ils vont à l’épicerie ou à la piscine ! Certains jours, il est heureusement plus discret. Comme le dragon ne veut plus partir, aussi bien apprendre à vivre ensemble…

Écrit par Isabelle Goupil, ex-enseignante ayant reçu un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), cet album peut aider les enfants de parents qui vivent avec diverses maladies.



— Marie Allard, La Presse