Pour reprendre son souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

LA PRESSE

Famille : entraînement parents-enfants

Rares sont les cours où parents et enfants s’entraînent réellement ensemble. C’est le cas avec Cardio-F.i.t. Famille, une nouveauté proposée cet automne par Cardio plein air dans plus de 140 parcs du Québec. La Presse a testé une séance de 45 minutes – conçue pour les jeunes de 7 à 11 ans accompagnés d’adultes – au joli parc de la Cité, à Longueuil. Verdict : c’est du sport (et votre corps s’en souviendra le lendemain).

Après un échauffement (marche rapide ou course), l’entraîneur Jérémie Paradis propose quatre exercices, à faire chacun pendant 45 secondes. Flexions des jambes, jogging, pompes et burpees sont enchaînés par petits et grands, au rythme de chacun. Deux autres blocs d’exercices à faire par intervalles suivent. Puis, l’ambiance devient plus rigolote avec un grand jeu de tague, suivi d’étirements.

« Les parents deviennent un exemple pour les enfants », fait valoir Danielle Danault, présidente de Cardio plein air. Mélanie Constantineau s’est entraînée avec ses deux filles, Valérie et Ariane, âgées de 8 et 11 ans. « Elles me poussent, témoigne la mère, parce qu’elles sont plus en forme que moi ! »

— Marie Allard, La Presse

• Plus d’info

• Pour un essai gratuit

Activité : méditer en marchant au parc Angrignon

PHOTO FOURNIE PAR LIGHT YEARS AHEAD

Se promener avec des écouteurs aux oreilles, c’est banal. Sauf si tout un groupe marche ensemble, au son de la musique improvisée au piano par le musicien et compositeur new-yorkais Murray Hidary. C’est ce que propose l’expérience SilentWalk de MindTravel, mercredi de 18 h à 20 h au parc Angrignon, à LaSalle. La marche méditative est gratuite, mais il faut s’inscrire sur Eventbrite.

— Marie Allard, La Presse

• Plus d’info

Yoga : chien tête bas et chat ronronnant

PHOTO GETTY IMAGES

Faire la pose du chien tête en bas avec un chat qui ronronne à vos côtés, ça vous dit ? Un établissement de Verdun, le café Chato, offrira dès mardi soir des cours de yoga où des chats pourront circuler librement autour des participants. Les séances, qui seront données par la professeure Miriam Paré, sont offertes à la carte ou pour la session entière (qui se termine le 3 décembre). Après le cours, les yogis pourront relaxer avec une tisane et passer plus de temps avec les félins. Ouvert depuis un an, le café Chato sert de refuge à plusieurs chats, qui peuvent tous être adoptés. On y sert aussi des boissons et des petits plats.

— Sophie Ouimet, La Presse

• Pour s’inscrire

Spa : l’automne sur l’eau au Bota Bota

PHOTO FOURNIE PAR LE BOTA BOTA

Le spa urbain Bota Bota a dévoilé sa programmation automnale la semaine dernière. Quelques classiques font un retour, dont les doublés Bains & Pilates ou encore Bains & Vin. Le premier allie une classe de pilates et l’accès aux circuits d’eaux (9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 18 h, 55 $), alors que le second permet de profiter des bienfaits de l’hydrothérapie tout en dégustant trois vins bios et trois bouchées imaginées par le restaurant Ikanos (19 septembre à 17 h 30 et 19 h 30, 89 $). L’Escale des Pirates, qui permet de profiter du spa avec des jeunes de 10 à 17 ans pendant une matinée, est de retour à quelques reprises durant l’année, avec à la carte des classes d’éveil au yoga et à la méditation et une initiation aux massages (prochaine date, 21 octobre, de 9 h à midi, selon le tarif en vigueur). Petite nouveauté, le Yoga Brunch se veut une formule bien-être pour atteindre un niveau de relaxation du corps et de l’esprit, avec cours de yoga reiki, brunch santé et trois heures de circuits d’eaux (15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 9 h 45, 80 $). N’oubliez pas de réserver !

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Livre : yoga inspiré par les animaux

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Sophie Benmouyal pratique le yoga avec ses deux fillettes, Chloé et Zoé, dès qu’elles ont trop d’énergie ou d’émotions. Dans cet album pratique et mignon, des animaux proposent 12 programmes de yoga aux enfants. Chacun est adapté à une situation ou répond à un besoin particulier (réveil, équilibre, digestion, concentration, gestion de la colère, etc.). Parfait pour transformer les petites bombes d’énergie en agiles yogis, en famille.

— Marie Allard, La Presse

Mes amis yogis, 48 postures de yoga expliquées aux jeunes enfants, textes et illustrations de Sophie Benmouyal, éditions Bayard Canada.