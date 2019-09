Illustration de fleurs issue des collections patrimoniales de BANQ. (Catherine Parr Traill et Agnes Fitzgibbon, Canadian Wild Flowers, Montréal, John Lovell, 1869, planche 8. Collections de BAnQ.)

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie organise dimanche une fête de quartier qui intéressera les amateurs de botanique.

Violaine Ballivy

La Presse

Lors de cette journée, on apprendra, entre autres, à fabriquer un herbier artisanal et on se familiarisera avec l’art de la reliure ou de l’impression d’images en relief sur une presse typographique.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec fera l’étalage de ses archives documentaires botaniques, en exposant des affiches, des cartes postales ou des étampes d’époque et invitera les enfants à colorier des illustrations tirées des collections patrimoniales.

La coopérative MaBrasserie préparera pour l’occasion, devant public, une bière à partir de houblon fraîchement récolté.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Le dimanche 15 septembre, de 14 h à 17 h, au 2275, rue Holt, Montréal

Consultez le site de l’événement : http://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=112520