Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Festival : au pas de course pour l’art

Les week-ends sont si courts qu’il peut parfois être déchirant de choisir entre le sport et la culture. Une activité du festival Art souterrain permet de résoudre ce dilemme en combinant les deux ! Le 14 septembre, un groupe de coureurs empruntera un parcours de jogging qui serpente dans l’événement Vitrine sur l’art, pour pouvoir contempler les œuvres temporaires installées dans les vitrines de commerces à louer au centre-ville. Les joggeurs seront accompagnés par une coach sportive, qui ajoutera quelques exercices physiques en cours de route, alors que les œuvres seront commentées par des experts en histoire de l’art postés devant les vitrines. Le départ se fera devant le 1471, rue Crescent et l’activité se terminera au square Dorchester, où a lieu l’exposition d’art contemporain en plein air Artch, également mise sur pied par Art souterrain. Une belle façon de nourrir le corps et l’esprit un samedi matin.

— Sophie Ouimet, La Presse

> Consultez le site du festival Art souterrain

Festival : testez le sport à Claude-Robillard

PHOTO FOURNIE PAR TESTEZ LE SPORT Le Club élite de karaté traditionnel Shotokan Montréal-Concordia fait partie des clubs sportifs partenaires de Testez le sport.

Il peut être difficile de savoir si un enfant a envie de faire de l’escrime, du judo, de la gymnastique ou du tir à l’arc. Le festival Testez le sport, qui a lieu aujourd’hui de 10 h à 16 h au complexe sportif Claude-Robillard à Montréal, permet d’essayer gratuitement plus de 20 disciplines. Jeux gonflables, mascottes, spectacles sont aussi prévus. Les activités ont lieu à l’extérieur (à l’intérieur en cas de pluie).

— Marie Allard, La Presse

> Consultez le site du festival Testez le sport

Plein air : c’est gratuit à la SEPAQ

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’accès au parc national du Mont-Saint-Bruno et à tous les parcs de la SEPAQ est gratuit aujourd’hui.

Enfants, adultes, aînés : tout le monde aura accès au parc de la SEPAQ au même tarif aujourd’hui, c’est-à-dire gratuitement, à l’occasion de la 10e Journée des parcs nationaux du Québec. Plusieurs activités seront également offertes exceptionnellement sans frais, ou alors à frais réduits, comme les sorties en canot, kayak, planche de surf à pagaie, etc. Des gardes naturalistes seront présents dans les 23 parcs pour animer des activités de découverte de la faune : observation des oiseaux de proie au mont Saint-Bruno, safari d’observation de l’orignal à Pointe-Taillon ou du caribou en Gaspésie.

— Violaine Ballivy, La Presse

> Consultez la programmation complète

Yoga : retraite terre et mer

PHOTO FOURNIE PAR BLUE CHITTA Yoga en apnée

Une retraite de yoga et de plongée en apnée comme point de départ (ou point final !) d’une exploration de la magnifique île de Bali ? La voilà, la belle idée ! Gabrielle Gauthier Quesnel, fondatrice du Yoga Shak Montréal, et ses partenaires de Blue Chitta, une entreprise de yoga et de plongée en apnée, accueilleront les participants dans un petit village de pêcheurs pour sept nuits, du 2 au 8 décembre. Le séjour comprend les cours et la certification en freediving, l’équipement, deux cours de yoga quotidiens (postures, respiration et méditation), trois repas végétariens par jour et les nuitées au Balila Beach Resort, pour la somme tout de même raisonnable de 1785 $. Le billet d’avion n’est pas inclus. Bien que les trois instructrices parlent français, la retraite sera guidée principalement en anglais afin d’accueillir des élèves du monde entier. Ce sera l’occasion de faire de belles rencontres, de repousser ses limites sur terre et sous l’eau et de découvrir un coin paradisiaque de notre grande planète.

— Ève Dumas, La Presse

> Consultez le site du Yoga Shak Montréal