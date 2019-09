Six activités pour pimenter l’automne

Du festival de lanternes chinoises aux conférences gratuites dans les bibliothèques en passant par le Festival végane de Montréal, voici six activités pour pimenter votre automne.

Marie Allard

La Presse

Feux follets

C’est intrigant. Un nouveau festival de lanternes chinoises, Feux follets, aura lieu au parc Jean-Drapeau dès la mi-septembre.

Le projet est ambitieux : tous les soirs, à l’obscurité, un parcours d’environ 2 heures 30 minutes est proposé à travers de grandes structures illuminées.

Contorsionnistes, acrobates et cracheurs de feu ponctueront l’évènement consacré à la Chine, où l’on verra aussi des animations holographiques 3D, des drones et un écran d’eau géant.

À noter : Jardins de lumière, au Jardin botanique de Montréal, revient aussi du 6 septembre jusqu’à l’Halloween.

Feux follets

Du 13 septembre au 31 octobre, parc Jean-Drapeau

Consultez le site de Feux follets : https://www.feuxfollets.ca/

Jardins de lumière

Du 6 septembre au 31 octobre, Jardin botanique de Montréal

Consultez le site d’Espace pour la vie : http://calendrier.espacepourlavie.ca/jardins-de-lumiere

Festival végane de Montréal

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien joueur des Alouettes Marc-Olivier Brouillette

Ce n’est plus confidentiel : près de 20 000 personnes ont visité le Festival végane de Montréal l’an dernier.

Pour sa sixième édition, ce festival (dont l’entrée est gratuite) propose toujours des conférences, des produits végétaliens, des ateliers et des démonstrations culinaires.

Un panel sportif, réunissant notamment l’ancien joueur de football des Alouettes Marc-Olivier Brouillette et John Lewis, surnommé « The Bad Ass Vegan », est particulièrement prometteur.

21 et 22 septembre, Palais des congrès de Montréal

Consultez le site du festival : http://festivalveganedemontreal.com/2019/

Figures marquantes de notre histoire

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE La femme de lettres et de culture Robertine Barry fait partie des personnalités qui ont marqué le Québec du XIXe siècle.

L’historien Éric Bédard anime une série de conférences sur des figures marquantes du Québec du XIXe siècle.

Au menu : le couple politique Louis-Joseph et Julie Papineau (4 septembre), la cantatrice Emma Albani (8 octobre), la femme de lettres et de culture Robertine Barry (5 novembre) et l’ancien premier ministre du Québec Honoré Mercier (4 décembre).

Une période d’échange avec l’auditoire est prévue. Présentés par la Fondation Lionel-Groulx, ces entretiens seront ensuite diffusés sur les ondes de MAtv.

4 septembre, 8 octobre, 5 novembre et 4 décembre

Auditorium de la Grande Bibliothèque

Consultez le site de la Fondation Lionel-Groulx : https://www.fondationlionelgroulx.org/Figures-marquantes-de-notre,1103.html

Consultez le site de la Grande bibliothèque : http://www.banq.qc.ca/activites/calendrier/index.html

Les Belles Soirées

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Claude Perreault, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Montréal, animera la conférence Des vaccins contre le cancer ?

Des conférences pour le grand public sont proposées par l’Université de Montréal, dans le cadre des Belles Soirées.

Donnée par le philosophe français Fabrice Midal, la présentation Pour une morale qui nous permette d’être heureux, le 25 septembre au pavillon 3200 Jean-Brillant, promet d’aider très concrètement à affronter tracas et misères.

Quant à Claude Perreault, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Montréal, il propose la conférence Des vaccins contre le cancer ?, le 19 septembre à 13 h 30, à l’amphithéâtre Le Groupe Maurice.

Plusieurs dates à l’automne

Organisées par l’Université de Montréal

Consultez le site des Belles Soirées : https://bellessoirees.umontreal.ca/activites/

Conférences des bibliothèques de Montréal

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le 14 septembre, la nutritionniste Marianne Lefebvre (à gauche, en compagnie de sa collègue Marie Breton) présentera l’atelier Saveurs d’ailleurs dans des boîtes à lunch d’ici.

C’est pratique : les bibliothèques de Montréal offrent plusieurs conférences gratuites.

Le 4 septembre, Michelle Laurin aborde par exemple la transition écoresponsable à la bibliothèque Marie-Uguay, boulevard Monk.

Le 14 septembre, la nutritionniste Marianne Lefebvre présente l’atelier Saveurs d’ailleurs dans des boîtes à lunch d’ici, à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, boulevard Perras.

Plusieurs dates à l’automne

Dans le réseau des bibliothèques

Consultez le site des bibliothèques de Montréal : http://calendrier.bibliomontreal.com/?tp=44

Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

PHOTO CYRIL TASSE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une image optique de la galaxie spirale M106

Astrophysicienne passionnée de vulgarisation scientifique, Nathalie Ouellette présente une conférence gratuite le 6 septembre au Planétarium Rio Tinto Alcan. Le thème ? Les galaxies en évolution.

D’autres activités sont organisées par la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal, dont une conférence sur les trous noirs par Myriam Latulippe (11 octobre) et l’observation du très rare passage de Mercure devant le Soleil (11 novembre).

Activités de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

Plusieurs dates à l’automne

Planétarium Rio Tinto Alcan

Consultez le site de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal : https://www.sapm.qc.ca/activite