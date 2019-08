 Festival Holi: la poudre (de couleur) s'invite à la fête 

« Est-ce juste pour se soûler, faire une grosse fête au nom de Holi ? Est-ce que ça va vraiment respecter les traditions et être invitant pour la communauté indienne ? On a vraiment répondu plusieurs fois à cette question-là, raconte Nikolai Chipovalov. Mais une fois qu'ils ont l'information, ils sont vraiment contents et nous remercient. »

Il faut dire qu'en Inde, le festival Holi, c'est du sérieux. Les participants mangent, dansent, chantent et - activité caractéristique de la fête - s'aspergent de poudre de couleur. Célébrée vers l'équinoxe du printemps, cette fête hindoue, qui date de l'Antiquité, a aussi une dimension spirituelle : c'est l'occasion d'aller vers l'autre, de pardonner, de faire triompher le bien.

Pour la deuxième année, la version toute montréalaise de Holi - Festival des couleurs aura lieu demain dans le Vieux-Port de Montréal. Elle est organisée par Festival de l'Inde, un organisme sans but lucratif.

Les organisateurs - qui sont presque tous d'origine indienne - connaissent très bien la façon dont Holi est célébré en Inde, souligne Nikolai Chipovalov, qui s'occupe des communications dans l'équipe. Lui-même a déjà assisté au grand festival, en 2017, près de Delhi.

« On essaie de reproduire le plus possible, dit-il. Mais en même temps, on ne veut pas non plus que ce soit un festival qui attire seulement les Indiens, avec seulement de la musique indienne. On veut vraiment que ça puisse rejoindre plusieurs communautés, plusieurs auditoires de Montréal. »

La programmation est donc variée : musique et danse Bollywood, chorégraphie et séance de yoga, musique caribéenne, jeux gonflables pour les enfants, stands de nourriture indienne et locale... Et, bien sûr, distribution de sachets de poudre colorée (à base de fécule de maïs).