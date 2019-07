Double vie: le blues du fonctionnaire

Ils gravitent dans le monde des arts tout en occupant un emploi à temps plein. Et ils réussissent dans leurs deux domaines ! Cette semaine, La Presse a rencontré Stéphane Jomphe, fonctionnaire au gouvernement fédéral ET chanteur du groupe de death métal Insurrection.

« Ça me prenait une job assez flexible pour me permettre de faire des niaiseries la fin de semaine. »

À force de creuser dans le répertoire des pièces qui déchirent, il tombe sur des groupes comme Metallica et Terror, et il découvre qu'il aime ça.

« Ma spécialisation est de crier après le monde, poursuit Stéphane Jomphe qui a eu la piqûre pour le métal « un peu tard ». J'ai commencé à m'intéresser à la musique dans la vague grunge, avec Nirvana et Pearl Jam, mais c'était toujours les tounes les plus intenses que j'aimais. »

L'exercice a quelque chose de « défoulant », convient-il. « Il y a une grosse poussée d'adrénaline quand on est sur un stage. Ça fait ressortir un côté de moi qui ne sert à rien dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'assez réservé et calme dans la vie, donc c'est sûr que les gens sont quand même surpris quand ils me voient sur scène. C'est vrai qu'il y a une différence extrême entre mes deux profils. »

Même si son groupe a du succès, Stéphane Jomphe, alias Barbu roux, ne pourrait vivre de ce métier-là.

« Les groupes de métal underground ne font pas une cenne avec ça, nous dit-il. Les cachets qu'on reçoit pour nos spectacles nous servent à payer notre gaz, l'entretien de notre van et notre temps en studio pour enregistrer nos albums... Notre troisième album, qui est sorti en 2010, on a fini de le payer il y a un an, et les ventes de t-shirts servent à payer... de nouveaux t-shirts. »

« La plupart des artistes qui font du métal font autre chose, nous assure Stéphane Jomphe. Même le guitariste de Voivod [Dan Mongrain] donne des cours de guitare au cégep de Joliette. Tout le monde doit travailler pour faire de la tournée. Il y a plein de musiciens qui sont fonctionnaires, profs, avocats, des jobs où ils ont une certaine flexibilité. »