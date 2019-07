Disquaire: il connaît la chanson

Ludovic est disquaire depuis 17 ans. Initié au rock classique par ses parents, amateur d'indie rock et de chanson francophone, il s'est trouvé un métier qui lui permet d'assouvir sa curiosité, de vivre de sa passion et, surtout, de la faire partager.

« Ce n'est pas évident », admet-il. Ludovic aime toutefois ce challenge, comme il adore faire découvrir de nouveaux artistes aux gens qui passent par le magasin de disques où il travaille dans l'est de Montréal. « Quand une personne part avec l'album que tu lui as fait écouter et qu'elle ne connaissait pas, c'est une victoire personnelle, dit-il. Ça fait un petit velours. »

Le même manège se reproduit chaque jour : un client débarque et fredonne une mélodie au comptoir de Ludovic Rose. « Les gens me chantent aussi des chansons au téléphone », lance-t-il en riant. Son défi ? Identifier le morceau convoité en fouillant dans la bibliothèque musicale qu'il a entre les deux oreilles.

« La musique rassemble les gens et j'aime aussi les gens. Je pense que dès qu'on aime la musique, on a juste envie de la partager. »

Un beau risque

Le métier de disquaire a bien changé depuis qu'il a décroché son premier emploi dans une boutique de la défunte chaîne Music World, à Joliette. L'industrie du disque, on le sait, a été la première ébranlée par la révolution numérique au tournant des années 2000. La dématérialisation de la musique a plombé les ventes d'albums, emportant au passage les disquaires généralistes comme Sam the Record Man et HMV.

En mettant le pied chez Disquaires Sunrise, on a cependant l'impression de faire un retour dans le temps. Les étalages sont garnis de CD, les murs, ornés de t-shirts de groupes et, tout au fond, on trouve même un présentoir à posters comme il y en avait chez Discus ou A&M. Seul signe que les temps ont changé : le magasin propose quantité de DVD et une intéressante sélection de 33 tours, format qui connaît un certain regain depuis quelques années.

« Les jeunes n'achètent plus beaucoup de CD, ils achètent des vinyles », constate le disquaire. Qui achète des CD ? Des personnes plus âgées. Des amateurs de hip-hop. Et beaucoup de fans de métal. « C'est un public fidèle, remarque Ludovic. Dès qu'une nouveauté sort, on a des appels. » Et si, à une autre époque, on faisait la file à minuit pour acheter le dernier disque de Guns N' Roses ou de Metallica, plus personne aujourd'hui ne se présente avant l'ouverture pour mettre la main sur la nouveauté du moment.

Un guide éclairé

Ludovic sait que son métier est incertain. L'essor de l'écoute en continu (streaming) se fait sentir : les vedettes pop vendent de moins en moins et les tubes radio ne font plus sonner les tiroirs-caisses. Les clients sont aussi plus frileux.