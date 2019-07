 Portrait de festivalier: l'exaltante légèreté de l'être 

Isabelle Morin

La Presse La Presse Il faut un peu de tout et d'un peu de tous pour faire un monde. Cet été, notre journaliste parcourt les festivals à la rencontre de ceux et celles qui composent cette mosaïque humaine.

L'artiste virevolte dans les airs, revenant chaque fois sur son trapèze. Pour qui n'a jamais osé défier ainsi la gravité, il a la légèreté d'une plume. Des oh ! et des ah ! s'élèvent de la foule attroupée dans la rue Saint-Denis. La crainte et l'admiration s'entremêlent. Montréal est complètement cirque et ravi de l'être. Le trapéziste fait une dernière volte et se jette dans le vide pour atterrir en douceur sous une pluie d'applaudissements. « Le cirque, c'est ma vie, ma passion », dit-il aux spectateurs avant de les inviter à l'encourager en remplissant sa cagnotte. Le cirque est aussi son gagne-pain. Éric McGill, 31 ans, n'a jamais pensé faire autre chose de sa vie. Ce qu'il aime, c'est voler.

« Quand tu deviens à l'aise, tu ne sens plus le trapèze : il devient une extension de ta personne. C'est comme bouger dans l'air, seul et libre. » - Éric McGill

Dans ces moments, le trapéziste ne ressent plus le poids de son corps. Juste une légèreté. Hors de l'ordinaire « J'ai commencé avec le plongeon et le trampoline, mais aucun sport ne pouvait m'amener aussi haut », dit-il. À 18 ans, le jeune homme a quitté Ottawa pour venir étudier à l'École nationale de cirque de Montréal. Ses parents, inquiets pour son avenir, lui ont alors demandé de leur faire la démonstration, sur papier, que le cirque pouvait lui être porteur. Pour leur plaire, le jeune homme s'est exécuté. « Ils voulaient s'assurer que si j'allais dans cette direction, je le ferais à fond. » À fond, Éric McGill l'est assurément. Il habite maintenant au Royaume-Uni et enchaîne les spectacles là-bas ou ailleurs. Quand ce n'est pas le cas, il enseigne ou s'entraîne. « Je n'ai pas une énorme maison et je ne roule pas en Lamborghini, mais j'en vis confortablement », assure-t-il.

Agrandir Le trapéziste Éric McGill PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Quand il a terminé ses études, il s'est fait un plan de carrière. Pour lui-même, cette fois. « J'ai déjà coché la plupart des compagnies avec lesquelles je voulais travailler. J'ai un contrôle artistique sur la majorité de mes projets et j'ai la possibilité de repousser chaque jour mes limites. Ma carrière, jusqu'à maintenant, me comble. » S'il s'agit bien d'un boulot - et Éric McGill le prend très au sérieux -, le cirque est avant tout, précise-t-il, un mode de vie. Vivre sur la planète cirque Le trapèze lui permet de voyager partout dans le monde.

« Je ne me sens pas comme un citoyen canadien ou britannique, mais comme un citoyen du cirque. Toutes mes rencontres et tous mes déplacements surviennent, dans ma vie, grâce à lui. Plus qu'un lieu en particulier, c'est ça, ma maison. » - Éric McGill