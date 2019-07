Apollo 11 dans la culture populaire

Il aura fallu attendre 49 ans après la conquête de la Lune pour qu'un grand film biographique, First Man de Damien Chazelle, soit consacré à Neil Armstrong. Mettant en vedette Ryan Gosling, le film est une adaptation de la biographie signée James R. Hansen. Une des scènes, dans laquelle Armstrong jette dans un cratère un bracelet de sa fille Karen, morte en bas âge en 1962, a suscité des questions sur son authenticité. Le consensus des experts indique que ce passage n'a pas existé. Par ailleurs, notons qu'au cinéma, Armstrong a prêté deux fois sa voix à des personnages, soit celui d'Orville Wright dans Kitty Hawk : The Wright Brothers' Journey of Invention et du Dr. Jack Morrow dans Quantum Quest : A Cassini Space Odyssey.

Le scénario de ce sympathique film québécois de Richard Roy réussit à évoquer à la fois la conquête de la Lune et le festival de Woodstock, deux événements marquants de l'été 1969. À la suite de la mort de son père, le jeune Frisson (Antoine Olivier Pilon) se met en tête d'aller à Woodstock pour rencontrer Jimi Hendrix. Il y parviendra grâce à l'aide du motard Tom Faucher (Guillaume Lemay-Thivierge) et de son enseignante Hélène Paradis (Evelyne Brochu), dont il est amoureux. Au moins deux fois durant le film, on évoque les événements du 20 juillet 1969.

Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'étaient pas photographes de profession, mais, sans tambour ni trompette, plusieurs de leurs photos prises sur la Lune sont devenues aussi célèbres que celles de Robert Capa, Robert Doisneau ou Annie Leibovitz. La photo de Buzz Aldrin debout et saluant le drapeau des États-Unis a fait le tour du monde. Tout comme celle du plan rapproché d'Aldrin où l'on voit le scaphandre d'Armstrong se reflétant dans le casque. Quant à la photographie de la trace de pas d'Aldrin, elle aurait été prise par ce dernier.

Parlant de cette photo du pied d'Aldrin, une réplique moulée de celui-ci fait partie du parc de la Tranquillité (Tranquillity Park), ouvert en 1979 dans le centre-ville de Houston afin de marquer le 10e anniversaire de la conquête lunaire. On y trouve aussi une grande plaque où la célèbre phrase de Neil Armstrong, « Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed », est écrite en 15 langues. Malheureusement, le parc ne semble pas avoir la cote chez les utilisateurs du site de voyage TripAdvisor (version France), où la moyenne des notes attribuées à cette attraction est de 2,5 sur 5. Comme disait l'autre : Houston, on a un problème...

Dans le documentaire Apollo 11 que CNN a produit et lancé au festival de Sundance, on entend très clairement la mélodie de la pièce Mother Country de John Stewart, une chanson sortie quelques mois avant la mission. Sa présence n'est pas fortuite. Car comme à peu près tous ceux qui partent pour un long voyage, les astronautes du programme Apollo apportaient de la musique. Dans leur cas, elle fut enregistrée sur un appareil Sony TC-50, genre d'ancêtre du walkman. C'est Buzz Aldrin qui avait choisi cette pièce et plusieurs autres, dont People de Barbra Streisand et Three O'Clock in the Morning de Lou Rawls. On trouve d'ailleurs l'Apollo 11 Playlist sur Spotify.

