 Des internautes se donnent rendez-vous à l'Area 51 

L'ÉVÈNEMENT

Un évènement Facebook intitulé « Storm Area 51, They Can't Stop All of Us », soit « Prenons d'assaut la Zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter », remporte beaucoup de popularité ces deniers jours sur l'internet. Hier, plus de 1,5 million de personnes disaient participer à l'évènement prévu le 20 septembre prochain, et 1,2 million se disaient intéressées. L'organisateur explique dans une publication épinglée sa vision de la chose : « On va tous se rassembler à l'Area 51 Alien Center », attraction touristique située à plus de 60 km de la Zone 51, « et on va coordonner notre entrée » sur la base.

« Si on court à la Naruto [héros d'une série japonaise de dessins animés qui a la particularité de courir très vite les bras étendus vers l'arrière], on peut bouger plus vite que leurs balles. Allons voir les extraterrestres ! », ajoute le dénommé Jackson Barnes, qui a par la suite précisé que c'était une vaste plaisanterie.

Les dizaines de milliers de commentaires sur la page de l'évènement sont pour la plupart humoristiques et les mèmes (sous forme d'images humoristiques) se multiplient.

DU COMPLOT À LA VIRALITÉ

Les éléments sont réunis pour faire dire à Gabriel Tremblay-Gaudette, sémiologue et chercheur en culture numérique, qu'il ne fait aucun doute que l'évènement est en soi une grande plaisanterie devenue virale. « Le facteur qui revient souvent [dans le domaine viral], c'est l'humour et la parodie. Couplé à ça, il y a le fait que sur l'internet, on a souvent des phénomènes viraux qui viennent parodier et dénoncer par l'absurde certains phénomènes », explique-t-il.