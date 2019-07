 Phoenix, la lutteuse en hijab qui brise les tabous en Malaisie 

Vêtue d'un pantalon orné de flammes et d'un foulard noir et orange, Nor Diana utilise des techniques élaborées pour renverser des adversaires bien plus massifs qu'elle et les clouer au sol. Ce jour-là, quelques centaines de spectateurs l'encouragent, épatés par sa vitesse et son agilité due à sa petite taille et son poids plume de 43 kilos.

Loin d'être critiquée par les plus conservateurs en Malaisie pour s'être lancée dans ce sport, la jeune femme de 19 ans est devenue une star des réseaux sociaux.

« Même si je suis musulmane et que je porte le hijab, rien ne peut m'empêcher de faire ce que j'aime », explique-t-elle depuis le ring après un match.

Elle participe aux combats du championnat Malaysia Pro Wrestling (MyPW), créé sur le modèle de l'organisation américaine World Wrestling Entertainment (WWE), qui met en scène les plus grandes stars de la lutte.

Comme la WWE, la lutte malaisienne est autant du théâtre que du sport, et ses participants s'affrontent dans des matchs au scénario écrit à l'avance.

Une jeune femme timide