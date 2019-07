Ma première fois.... dans la brousse

Nos vies sont jalonnées de premières fois... et certaines sont plus marquantes que d'autres. Chaque semaine au cours de l'été, une personne nous raconte quel impact une décision ou un événement a pu avoir sur son existence.

Xavier Guilbeault-Mayers avait peur de la faune australienne plutôt dangereuse. Scorpions, serpents-tigres, fourmis bouledogues, araignées grosses comme un poing et « une quantité de mouches qui rendrait fou le plus résilient des Abitibiens » élisent domicile dans la brousse. « Je déteste les araignées. Je ne leur fais pas confiance. Je les éloignais à coups de pelle. C'est une des solutions que j'ai trouvées pour dealer avec la biodiversité », plaisante-t-il.

Plages immaculées de sable blanc, dunes de sable, lacs d'eau douce, vastes forêts d'eucalyptus, une faune et une flore côtière uniques peuplent la forêt subtropicale du parc national d'Entrecasteaux, l'un des points chauds de biodiversité les plus impressionnants de la planète. Xavier Guilbeault-Mayers, célibataire de 31 ans, est arrivé dans la brousse australienne en septembre 2016, accompagné de ses deux assistants. « C'était la première fois que j'allais en Australie », raconte-t-il.

Les trois écologistes dormaient sous des tentes plutôt que dans la vieille bicoque, que des gens sur place leur avaient prêtée. Ils l'appelaient le Château Baudin en référence à un perroquet vivant uniquement dans le parc d'Entrecasteaux.

Seul un dispositif GPS à trois boutons leur permettait de rester en contact avec la civilisation. « Il y avait l'option tout va bien, je devais appuyer dessus deux fois par jour à heures fixes, l'option suivi pour savoir où tu es, et la dernière, l'option SOS. » Heureusement, ils n'ont jamais eu à appeler les secours.

Manger et se laver

Les trois écologistes achetaient de la nourriture toutes les deux semaines dans un minuscule village situé à 40 minutes de route. « On ne cueillait rien nous-mêmes. Comme on n'avait pas de frigo, on ne pouvait pas stocker de viande. On mettait les légumes dans des sacs fermés dans un seau dans la rivière pour les conserver. » Ils cuisinaient sur un vieux poêle à bois dans la maison.

Pour se laver, ils « marchaient jusqu'à la rivière la plus proche pour remplir des seaux d'eau glacée et brune qui sentait mauvais ». « On se lavait à l'eau froide derrière une bâche étendue. Comme on voyait nos ombres, on appelait ça le théâtre chinois », se souvient-il.

Peu à peu, la faune a cessé de l'effrayer. Il avait pris l'habitude de méditer dans un champ de kangourous.