Charpentier: bois à tout faire

Jérémie Abbate est charpentier, mais au sens traditionnel du terme, celui qui emprunte à la menuiserie et à l'ébénisterie pour construire en bois à peu près n'importe quelle structure - à l'image de l'incroyable flèche de la cathédrale parisienne qui a brûlé le 15 avril dernier. C'est un métier qui a, chez nous, lentement perdu de son essence, notamment avec l'arrivée des fermes avec des toits préfabriqués et des techniques de construction modernes. « Il y a quelque chose à faire renaître de façon à ce que les charpentiers ne soient pas considérés comme de simples assembleurs », affirme l'artisan installé à Farnham, en Montérégie.

Une visite de son atelier permet d'avoir une bonne idée de l'étendue des compétences d'un bon charpentier. À travers les outils et les bancs de scie, on voit une collection de pièces de bois aux formes diverses. Notre regard est particulièrement attiré par un gros morceau courbé, impeccablement assemblé, que Jérémie Abbate a mis 35 heures à confectionner. Ce n'est que l'une des multiples pièces qui constitueront une lucarne guitarde, destinée à un musée international de renom - les détails du projet sont encore sous embargo. C'est une véritable oeuvre d'art que le charpentier originaire de la Loire est en train de concevoir, mais ça ne l'empêche pas de construire aussi des abris de jardin ou des petites marquises : à notre demande, il a d'ailleurs taillé en moins de cinq minutes un tenon à partir d'un madrier de pruche.

Jérémie Abbate s'est en effet donné le mandat de communiquer son art au plus grand nombre. « Le métier est à la fois structurel et décoratif, il y a donc une sensibilité qu'il faut développer », explique-t-il.

« Il faut donc faire des démarches pour nous faire connaître, ne pas rester dans notre coin. Il faut aller voir les clients, les architectes et les ingénieurs, en évitant les guerres d'ego. Le pire, c'est d'arriver en pensant tout savoir. »

Quand il a immigré au Québec en 2006, l'artisan aujourd'hui âgé de 39 ans voulait abandonner la charpenterie et faire de la lutherie. « Je me suis aperçu que c'était le meilleur moyen de mourir de faim ! affirme-t-il en rigolant. Plus sérieusement, j'ai vu à quel point il y avait des besoins en charpenterie au Québec. »

Il a aussi compris qu'il y avait ici une belle ouverture d'esprit. « Certains ingénieurs et architectes comprennent la charpenterie traditionnelle, ils ont l'intelligence de reconnaître les qualités de notre métier, dit Jérémie Abbate. Ils prennent d'ailleurs goût à ce que l'on peut faire, notamment pour le coup d'oeil que ça apporte à une structure. Je pense aussi que de plus en plus de gens vont devenir sensibles à ce qu'on fait, ce qui va rendre notre travail plus accessible. Ça va entraîner un cercle vertueux qui va ultimement démocratiser la charpenterie traditionnelle. »