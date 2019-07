 Maisons des jeunes : rester pertinentes face aux écrans 

Depuis 10 ans, les maisons des jeunes (MDJ) sont en véritable croisade pour continuer à intéresser une clientèle rivée à ses écrans. Elles se battent tous les jours contre les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les téléphones cellulaires. Et ça marche. Portraits de quatre établissements à l'ère du numérique.

Le directeur de Youth in Motion (L'Association des jeunes de la Petite-Bourgogne), Michael Farkas, discute avec certains des animateurs de l'établissement.

Le directeur de Youth in Motion (L'Association des jeunes de la Petite-Bourgogne), Michael Farkas, connaît son quartier de fond en comble. En marchant dans le parc Oscar-Peterson, à un jet de pierre de la MDJ, le directeur de l'établissement salue tout le monde.

Il s'approche des jeux d'eau pour parler à des parents et à leurs enfants ; il serre la main de policiers et les salue par leur prénom ; il rigole avec les médiatrices qui travaillent au parc. Les habitants de la Petite-Bourgogne viennent lui parler, lui demander conseil ou simplement le saluer.

Cette approche montre bien la vision de Youth in Motion : ne pas attendre les jeunes et aller directement à leur rencontre. Les intervenants sont nomades.

Depuis l'arrivée du téléphone intelligent et de la tablette, la MDJ a dû redoubler d'ardeur pour rejoindre sa clientèle. L'équipe enregistre de la musique dans des studios au sous-sol, offre des cours de vidéo et de prise de son, sort dans les parcs pour des BBQ et des activités sportives.

Quand Michael Farkas, 59 ans, regarde en arrière, il est fier du chemin parcouru par le quartier. « On est passés de "ça va mal" à "ça va mieux". » Il remarque que la violence a beaucoup reculé au parc Oscar-Peterson depuis 15 ans.

En ce jeudi soir, le parc est rempli d'enfants qui courent dans les jeux d'eau, de jeunes qui jouent au basketball, de familles qui pique-niquent à l'ombre.

Michael Farkad croit que les groupes communautaires y sont pour quelque chose. « On voulait redonner le quartier à ses citoyens. On a travaillé tous ensemble et c'est comme ça qu'on a relevé le défi. »

Le Plateau-Mont-Royal : l'entrepreneuriat encouragé