 L'internet, endroit rêvé pour s'inventer un cancer 

Les malades recherchent essentiellement de l'attention, de la compassion. Un besoin essentiel de l'être humain, rappelle Samuel Vassière, professeur de psychiatrie à l'Université McGill, spécialiste des troubles factices. « L'évolution a sélectionné deux traits indispensables à la survie de l'espèce : savoir être attentif au besoin des autres et bien s'occuper d'eux, et savoir solliciter l'attention et les soins des autres. » La maladie inventée comble ce dernier besoin.

Le cancer est la maladie la plus souvent retenue parce qu'elle est assez commune, bien documentée, s'étire souvent sur plusieurs années et attire immédiatement la sympathie - qui imaginerait qu'une personne a menti sur son diagnostic ? « Des gens vont raser leurs cheveux et leurs sourcils pour imiter les effets de la chimio, suivre des régimes draconiens et perdre beaucoup de poids. Ils réussissent à berner leur famille, parfois même leur conjoint », dit Marc Feldman, aussi psychiatre. Et même leur médecin, quand le malade va jusqu'à s'infliger des blessures ou s'administrer des substances toxiques.

« Avant, les gens devaient passer des heures dans les bibliothèques pour s'informer des signes et symptômes des maladies, parler à des médecins, etc., pour berner quelques personnes de leur entourage. Maintenant, avec les forums et les réseaux sociaux, ils peuvent toucher rapidement 10 000 personnes avec leur histoire », explique l'expert, auteur du livre Dying to Be Ill (« Mourir d'envie d'être malade »).

L'expression revient au professeur Marc Feldman, qui a été l'un des premiers à étudier comment le syndrome de Munchausen - un désordre psychologique en vertu duquel le patient simule une maladie ou un traumatisme, aussi appelé « trouble factice » - se transpose dans l'internet. Et surtout, s'y développe à la vitesse grand V. « On voit beaucoup plus de cas depuis le développement de l'internet », remarque Marc Feldman. Chercher et trouver de l'information médicale (plus ou moins crédible) sur le web est un jeu d'enfant, tant les sites à prétention scientifique sont nombreux.

À sa première comparution en cour, Jennifer Halford a plaidé coupable à six chefs d'accusation. Le juge s'est montré clément : il a opté pour 2 ans de sursis et 100 heures de travaux communautaires. « Elle n'a pas agi pour l'appât du gain, mais pour compenser un manque d'attention, de soins psychologiques et physiques, de soutien émotionnel », avait plaidé son avocat. En d'autres termes : elle ne souffrait pas d'un cancer, mais probablement du syndrome de « Munchausen par internet ».

Jennifer Halford n'avait pas 35 ans quand elle a découvert qu'elle souffrait d'une forme particulièrement agressive de cancer du sein. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu sa fille cadette de 4 ans, emportée par la maladie. Quelques mois plus tard, elle perdrait sa maison, rasée par les incendies historiques de Fort McMurray.

« En faisant semblant d'être vulnérable, on reçoit de l'attention, des soins, de l'amour. La ligne entre la tromperie et l'autotromperie est floue. »

Ceci explique cela : la plupart des malades inventent ainsi leur maladie sans jamais solliciter de dons du public, satisfaits de l'attention des autres (ils en recevront souvent malgré tout, de témoins touchés par leur drame). Mais d'autres le font dans ce seul but. Marc Feldman explique que ces gens font plutôt preuve d'un comportement malicieux, répréhensible. Les juges sont alors généralement plus sévères, remarque-t-il.

Pour certains, la maladie permet de donner un « sens à sa vie », dit Samuel Vassière. « En s'autodiagnostiquant sur l'internet, les malades - imaginaires ou non - retrouvent un cadre prévisible d'expériences, une communauté de souffrants qui valident leurs sentiments et les rassurent, poursuit le professeur. Ils trouvent ainsi une identité. »

La blogueuse australienne Belle Gibson a ainsi été condamnée, en 2018, à une amende de 450 000 $CAN pour avoir faussement prétendu avoir guéri son cancer du cerveau grâce à un régime particulier expliqué dans un livre de recettes et une application de son cru.

À la Société canadienne du cancer, on recommande néanmoins de faire des recherches avant de sortir son portefeuille. « Généralement, les sollicitations sont faites de bonne foi et les fraudes sont assez rares quand la collectivité est derrière, que des gens connaissent le malade, le voient, note André Beaulieu, porte-parole de l'organisme. Mais il faut faire attention. Des fois, même la famille est leurrée. » La Société n'a toutefois pas remarqué d'impact sur les dons reçus après la condamnation de faux malades.

Marc Feldman se décrit comme un « optimiste » en affirmant que le syndrome de Munchausen peut être guéri, « à condition que la personne accepte de reconnaître qu'elle a menti, ce qui n'est vraiment pas facile, puis de suivre une thérapie ». « C'est un gros défi pour les médecins », opine Samuel Vassière. D'abord pour reconnaître la maladie, puis pour la traiter. Ironiquement, le trouble réel dont souffrent les personnes atteintes du syndrome de Munchausen serait donc encore plus difficile à soigner que la maladie qu'elles avaient inventée.

Trois cas de cancers inventés

Dan Mallory

L'auteur du roman à succès La femme à la fenêtre (The Woman in the Window, publié sous pseudonyme), Dan Mallory, a admis, en février dernier, qu'il n'avait jamais souffert d'un cancer du cerveau, comme il l'avait pourtant affirmé. Dan Mallory avait également faussement prétendu que l'un de ses frères et sa mère avaient succombé à un cancer, alors que sa mère est en rémission depuis plusieurs années et que son frère n'en a jamais été atteint. L'auteur a reconnu ses mensonges après une enquête du New Yorker. Il a alors attribué ses dérives au trouble bipolaire dont il souffre (réellement).

Candace Ann Streng

Cette Américaine a été condamnée à 28 mois de prison pour avoir faussement prétendu souffrir d'un cancer du sein avancé et recueilli quelque 40 000 $ CAN en dons pour financer le recours à des traitements expérimentaux. Selon Marc Feldman, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à souffrir de troubles factices.

Belle Gibson

La blogueuse australienne Belle Gibson s'est enrichie en commercialisant une application et un livre de recettes qui auraient guéri le cancer du cerveau... dont elle n'a jamais souffert. Elle a été reconnue coupable de fraude en 2017 et condamnée à rembourser l'équivalent de 450 000 $ CAN perçus illégalement. Ce qu'elle n'a toujours pas fait : lors d'une comparution en cour en juin dernier, elle a déclaré ne pas avoir les moyens de rembourser cette somme. Selon des documents déposés par les procureurs, elle aurait pourtant dépensé près de 120 000 $ CAN lors de divers voyages depuis deux ans, a rapporté The Guardian.