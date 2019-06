Téléphone cellulaire: des étuis pour la cause

« Des téléphones sur les tables [des restaurants], il y en a beaucoup, constate-t-il. Moi aussi, je suis pas mal accro à mon téléphone, alors je me suis dit que ce serait bien d'afficher son appui à une bonne cause. Pas d'une manière larmoyante, mais d'une manière qui peut être le fun. Que l'étui soit beau à regarder aussi et que les gens soient fiers de le montrer. » Le logo de l'organisme est discret. Il était important pour lui que l'étui n'ait pas l'air d'un véhicule publicitaire.

Graphiste de formation, le Bouchervillois a lancé Mon étui pour la vie il y a six mois. Il compte aujourd'hui 12 organismes et fondations partenaires tels que Mira, Rêves d'enfants et la Fondation du cancer du sein du Québec. Pour chaque étui vendu, au coût de 29,99 $, 10 $ sont remis à l'organisme, ce qui représente environ 50 % des profits, précise-t-il. Nicolas Saint-Germain se charge du design, du lien avec le fournisseur, de la gestion des commandes en ligne et de la livraison.