Une montre québécoise à énergie solaire

Valérie Simard

Dans le monde des montres, énergie solaire et minimalisme ne sont pas un mariage courant. Pour concilier ces deux aspects chers à leurs yeux, les entrepreneurs montréalais derrière Solios ont passé deux ans à développer un prototype à la fois chic et écoresponsable.

La montre la plus écoresponsable est certainement celle que l'on n'achète pas. « De penser que les gens vont arrêter de consommer, c'est complètement illusoire », répond Alexandre Desabrais, cofondateur de l'entreprise montréalaise Solios. Alors, avec son acolyte Samuel G. Leroux, il a tenté de créer une montre qui aurait le plus faible impact possible sur l'environnement. Tous deux passionnés de cet objet, ils ont analysé l'industrie de la montre, qui a, selon eux, plusieurs lacunes quand on l'observe sous la loupe environnementale. « Avec la popularité qu'ont les montres aujourd'hui, particulièrement les montres de luxe abordable [le segment dans lequel Solios se positionne], on s'est demandé comment on pourrait les améliorer sur plusieurs points allant de la technologie qui est à l'intérieur aux matériaux utilisés en passant par les conditions de travail des gens et l'emballage qu'on prend pour le transport », expose Alexandre Desabrais. Pile rechargeable à vie Ainsi, ils ont conçu une montre à énergie solaire munie d'une pile rechargeable à vie. Avec deux heures d'exposition à la lumière du jour, la pile emmagasine suffisamment d'énergie pour six mois d'utilisation.

Agrandir Samuel G. Leroux et Alexandre Desabrais, les deux fondateurs de l'entreprise montréalaise Solios PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Le boîtier est en acier inoxydable recyclable, de même que l'un des deux types de bracelets offerts en option. L'autre est en faux cuir, à base de silicone, une matière plus écologique que le cuir végane, généralement en polyuréthane, un dérivé du pétrole. La coloration des métaux, nécessaire pour certains modèles, est réalisée par ionisation, un procédé moins polluant que le trempage dans un bassin de teinture. Mais à quoi bon avoir une montre recyclable si les infrastructures pour la recycler ne sont pas en place ? « Rapidement, on veut mettre en place une section sur notre site pour les retours, indique Alexandre Desabrais. On veut offrir cette option de les reprendre [en échange d'un rabais], les remettre à neuf et les revendre à un prix plus faible. »

Agrandir Le défi a été d'obtenir un cadran suffisamment opaque pour couvrir le mécanisme, mais pas trop pour que la lumière naturelle ou artificielle puisse alimenter la cellule solaire. PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE