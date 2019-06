Pour l'amour de la Saint-Jean

Felicidades Joseph est à la tête de l'Association haïtiano-canado-québécoise de promotion culturelle et artistique et de l'Association haïtiano-canado-québécoise d'aide aux démunis.

Sa fête, qui réunit environ 500 personnes, attire des gens de toutes origines. Haïtienne, bien sûr, mais aussi magrébine, africaine... On y distribue des drapeaux du Québec, des petits pains de la Saint-Jean, et, à 16 h 30, c'est l'heure du spectacle, qui sera offert cette année par un groupe haïtien.

Il n'est pas étonnant que la femme de 92 ans ait été choisie pour prononcer l'hommage au drapeau : voilà 37 ans que l'une des associations qu'elle a fondées organise une fête de la Saint-Jean, le 24, dans le quartier Saint-Léonard. M me Joseph est à la tête de l'Association haïtiano-canado-québécoise de promotion culturelle et artistique et de l'Association haïtiano-canado-québécoise d'aide aux démunis.

À l'époque du maire Yves Ryan, qui a régné près de 40 ans sur Montréal-Nord, la Saint-Jean, c'était important. Le 24 juin, on se réunissait près de l'hôtel de ville, on écoutait les discours des élus, on buvait du vin et on faisait de la danse en ligne.

Pour Roger Trépanier, qui vit à Montréal-Nord depuis 50 ans, c'était un rendez-vous annuel.

Sauf que le maire Ryan est parti en 2001... Le spectacle du 23 est resté, mais la tradition rassembleuse du 24 a fini par se perdre.

Roger Trépanier, négociateur syndical à la retraite, avait le temps de reprendre le flambeau, lui qui travaillait auparavant 50 heures par semaine. Le temps, vraiment ? Disons qu'entre ses nombreuses participations à diverses associations citoyennes et au Bloc québécois, Roger Trépanier trouve le temps d'être l'organisateur principal de cette fête de quartier depuis maintenant 10 ans.

Quand nous l'avons rencontré, la semaine dernière, le septuagénaire fignolait les derniers détails de la fête, qui aura lieu au parc Aimé-Léonard. Il venait d'autoriser l'achat d'une machine à gonfler les ballons (pour fabriquer la haie d'honneur) et la location d'un jeu d'échecs géant, encore plus gros que celui de l'an passé, souligne-t-il.

Ça se lit sur son visage : Roger Trépanier est fier de cette fête, qui compte désormais sur un budget considérable de 16 000 $. Il nous tend le prospectus : stands culturels, jeux gonflables, musique et danse traditionnelles, tirages de vélo, peinture en direct, discours des élus fédéral, provincial et municipal...

Il voulait sa fête à l'image de celle du maire Ryan : rassembleuse. Et un événement rassembleur, ça inclut évidemment les communautés ethniques, dont les communautés haïtienne et maghrébine, très présentes à Montréal-Nord. En 2013, sa société s'est associée à quatre autres groupes culturels pour organiser la fête, dont le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord.

« On fait beaucoup d'efforts pour les inviter, dit Roger Trépanier. Et quand ils viennent, on est satisfaits. On se dit que ça a réussi à consolider la communauté qui a été fragilisée à l'époque des émeutes » de Montréal-Nord, en 2008.

Environ 30 % des quelque 3000 personnes qui viennent à la fête sont issus de minorités, évalue M. Trépanier. Parmi les bénévoles de l'an dernier, on comptait même une dizaine de demandeurs d'asile, note M. Trépanier, qui aimerait voir davantage d'Haïtiens à la fête - plusieurs préfèrent la souligner au sein de leur église. « Peut-être que ça va venir », dit-il.