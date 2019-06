 Palma: le goût du voyage à Pointe-Saint-Charles 

La boutique Palma est remplie d'objets rares d'ici et d'ailleurs, faits à la main.

Ces chapeaux, sacs, foulards colorés, vêtements, coussins et bijoux ont été trouvés lors de voyages des soeurs Maud et Édith Marrié, qui sont des passionnées d'artisanat et d'évasion.

Elles nous font découvrir leurs coups de coeur ainsi que certaines de leurs créations.

https://boutiquepalma.com/