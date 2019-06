 Festival Beside: au croisement de la nature et de la culture 

Iris Gagnon-Paradis

En réunissant nature et culture, le Festival Beside promet d'être tout à fait unique en son genre. Mené conjointement par l'équipe du magazine semestriel Beside, la SEPAQ et Tourisme autochtone Québec, entre autres, ce nouvel événement campé dans le parc national des Îles-de-Boucherville, du 14 au 16 juin, veut offrir aux festivaliers l'occasion de reconnecter avec la nature, à travers une centaine d'activités, conférences et expériences immersives pour tous les âges et tous les goûts.

Place à la musique ! Ce soir, la soirée d'ouverture promet avec une programmation d'artistes d'ici en vue. Le tout s'amorce en douceur dès 18 h avec le folk tissé de funk et de musique klezmer d'Éli Doyon et la Tempête (sa soeur, la tromboniste Madeleine Doyon). Suivra la pop électro de la magnétique La Bronze et l'énergie survoltée de Qualité Motel, projet de la bande de Valaire, qui vous donnera le pied dansant à coup sûr. Au cours du week-end, on pourra aussi assister à des concerts d'Elisapie (samedi, 20 h 30), Jason Bajada (dimanche, 12 h 30) et Philippe Brach (dimanche, 14 h 30). Découvrir la gastronomie sociale

Le chef John Winter Russel viendra parler de gastronomie sociale. PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL BESIDE

Le chef John Winter Russel est sans aucun doute la figure de proue au Québec d'un mouvement qui met de l'avant une cuisine engagée et responsable. La gastronomie sociale est au coeur de sa démarche à son restaurant Candide, soit une réduction importante du gaspillage alimentaire et de l'empreinte écologique avec une cuisine de saison, 100 % locale, toute l'année. Dimanche (14 h 30), il viendra transmettre son expertise et ses solutions simples pour adopter un comportement de consommation responsable à travers la cuisine régionale. Sur l'eau !

Plusieurs activités permettront de profiter des plans d'eau entourant le parc des Îles-de-Boucherville. PHOTO MATHIEU DUPUIS, FOURNIE PAR LA SEPAQ

De nombreuses activités offertes à plusieurs moments durant le week-end permettront de profiter des plans d'eau entourant les îles de Boucherville, que ce soit sur une planche à pagaie, en canot, en kayak de mer ou de rivière ou même en rabaska. Au programme : tour des îles, activités d'introduction pour les néophytes ou ateliers pour approfondir différentes techniques comme le portage et l'esquimautage, une technique qui nous vient des Inuits et qui permet de remettre le kayak à l'endroit lorsqu'il chavire. Renouer avec l'héritage des Premières Nations

Le festival sera l'occasion de s'initier à la cuisine traditionnelle autochtone. PHOTO HOOKÉ, FOURNIE PAR LE FESTIVAL BESIDE

Le parc des Îles-de-Boucherville est situé en territoire traditionnel mohawk et la culture autochtone se taille une place dans la programmation. Par exemple, un atelier qui permettra de découvrir les habitations traditionnelles autochtones comme la maison longue, le tipi ou l'igloo, ou encore une initiation à la cuisine traditionnelle autochtone. Chaque atelier est offert à plusieurs reprises durant le festival, samedi et dimanche. Au coeur de la forêt

Apprendre à s'alimenter en forêt, un savoir-faire à ajouter à sa besace ! PHOTO ÉMILE DAVID, FOURNIE PAR LE FESTIVAL BESIDE

Pourquoi ne pas se réapproprier la forêt et les grands espaces ? Nombre d'activités permettent de reconnecter avec la nature et d'ajouter des savoir-faire à sa besace, avec des ateliers d'alimentation en forêt ou d'identification des plantes sauvages, de cuisine sur le feu ou de construction d'un abri de survie. La pêche et la chasse sont aussi au programme : introduction à la pêche au lancer léger ou à la mouche, lever un filet et l'apprêter, découvrir l'univers de la chasse, « caller » et traquer l'orignal... Chaque atelier est offert à plusieurs reprises, samedi et/ou dimanche. Passionnants conférenciers

Parmi les conférenciers présents, Takata, qui oeuvre à la conservation et à la restauration de la biodiversité de la mer des Caraïbes. PHOTO TAKATA, FOURNIE PAR LE FESTIVAL BESIDE